Baza: беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском Московской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон влетел в многоэтажный дом, сообщает Baza
Дрон влетел в многоэтажный дом, сообщает Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском в Московской области. Об этом написал telegram-канал Baza.

«Очевидцы сообщают о попадании беспилотника в многоэтажку в Раменском», — пишет Baza и указывает, что из-за удара начался пожар. Официального подтверждения информации не было.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается и будет опубликован.

ВСУ в ночь на 10 сентября вновь попытались атаковать РФ минимум 70 беспилотниками. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском в Московской области. Об этом написал telegram-канал Baza. «Очевидцы сообщают о попадании беспилотника в многоэтажку в Раменском», — пишет Baza и указывает, что из-за удара начался пожар. Официального подтверждения информации не было. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается и будет опубликован. ВСУ в ночь на 10 сентября вновь попытались атаковать РФ минимум 70 беспилотниками. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...