Baza: беспилотник попал в многоэтажный дом в Раменском Московской области

Очевидцы сообщили о попадании дрона в многоэтажный дом в Раменском в Московской области. Об этом написал telegram-канал Baza.
«Очевидцы сообщают о попадании беспилотника в многоэтажку в Раменском», — пишет Baza и указывает, что из-за удара начался пожар. Официального подтверждения информации не было.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается и будет опубликован.
ВСУ в ночь на 10 сентября вновь попытались атаковать РФ минимум 70 беспилотниками. Сообщения о работе систем ПВО поступили из шести российских регионов. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сбитых дронах, направлявшихся в столицу. Подробнее об атаке украинских боевиков — в материале URA.RU.
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