Как правило, ежовик плодоносит с конца лета и до холодов (архивное фото)
Житель Перми Виктор Демин-Лившиц нашел в лесу необычный гриб — ежовик пестрый или Sarcodon Imbricatus. Об этом пермяк рассказал URA.RU.
«Обнаружил гриб в городе Омутнинск Кировской области. Прогуливался по лесу 2 сентября», — пояснил собеседник информационного агентства.
Этот вид гриба считается достаточно редким и условно съедобным. Благодаря своему химическому составу, ежовик обладает целебным, противовоспалительным свойством.
Ранее URA.RU писало о жителе Лысьвы, которому посчастливилось набрести на куст из 51 красноголовика. А жительница Соликамска нашла в лесу редкий ежовик коралловидный.
Гриб предпочитает известняковые почвы, но может расти и в траве
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