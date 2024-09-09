09 сентября 2024

Пермяк нашел в лесу редкий съедобный гриб с противовоспалительными свойствами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Как правило, ежовик плодоносит с конца лета и до холодов (архивное фото)
Как правило, ежовик плодоносит с конца лета и до холодов (архивное фото) Фото:

Житель Перми Виктор Демин-Лившиц нашел в лесу необычный гриб — ежовик пестрый или Sarcodon Imbricatus. Об этом пермяк рассказал URA.RU.

«Обнаружил гриб в городе Омутнинск Кировской области. Прогуливался по лесу 2 сентября», — пояснил собеседник информационного агентства.

Этот вид гриба считается достаточно редким и условно съедобным. Благодаря своему химическому составу, ежовик обладает целебным, противовоспалительным свойством.

Ранее URA.RU писало о жителе Лысьвы, которому посчастливилось набрести на куст из 51 красноголовика. А жительница Соликамска нашла в лесу редкий ежовик коралловидный.

Гриб предпочитает известняковые почвы, но может расти и в траве
Гриб предпочитает известняковые почвы, но может расти и в траве
Фото:

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Житель Перми Виктор Демин-Лившиц нашел в лесу необычный гриб — ежовик пестрый или Sarcodon Imbricatus. Об этом пермяк рассказал URA.RU. «Обнаружил гриб в городе Омутнинск Кировской области. Прогуливался по лесу 2 сентября», — пояснил собеседник информационного агентства. Этот вид гриба считается достаточно редким и условно съедобным. Благодаря своему химическому составу, ежовик обладает целебным, противовоспалительным свойством. Ранее URA.RU писало о жителе Лысьвы, которому посчастливилось набрести на куст из 51 красноголовика. А жительница Соликамска нашла в лесу редкий ежовик коралловидный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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