Пермяк нашел куст грибов красноголовиков. Фото

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Обычно такие грибы растут по одному
Обычно такие грибы растут по одному Фото:

В Пермском крае житель Лысьвы собрал 51 гриб. Необычным стало то, что все они росли «одной семьей» в виде своеобразного грибного куста. Общий вес их составил два килограмма. Фото удачливого грибника опубликовал паблик «Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».

«Житель Лысьвы нашел грибную семейку из 51 гриба! Общий вес 2 кг», — говорится в сообщении. Автор фото Александр Мякишев.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края собрал за раз 180 литров лисичек. Своим грибным уловом в соцсетях хвастаются также главы городов и депутаты

Грибное семейство способно накормить семью людей
Грибное семейство способно накормить семью людей
Фото:

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В Пермском крае житель Лысьвы собрал 51 гриб. Необычным стало то, что все они росли «одной семьей» в виде своеобразного грибного куста. Общий вес их составил два килограмма. Фото удачливого грибника опубликовал паблик «Чусовой» в соцсети «ВКонтакте». «Житель Лысьвы нашел грибную семейку из 51 гриба! Общий вес 2 кг», — говорится в сообщении. Автор фото Александр Мякишев. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края собрал за раз 180 литров лисичек. Своим грибным уловом в соцсетях хвастаются также главы городов и депутаты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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