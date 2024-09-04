Обычно такие грибы растут по одному
В Пермском крае житель Лысьвы собрал 51 гриб. Необычным стало то, что все они росли «одной семьей» в виде своеобразного грибного куста. Общий вес их составил два килограмма. Фото удачливого грибника опубликовал паблик «Чусовой» в соцсети «ВКонтакте».
«Житель Лысьвы нашел грибную семейку из 51 гриба! Общий вес 2 кг», — говорится в сообщении. Автор фото Александр Мякишев.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Пермского края собрал за раз 180 литров лисичек. Своим грибным уловом в соцсетях хвастаются также главы городов и депутаты.
Грибное семейство способно накормить семью людей
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