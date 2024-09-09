Свердловская область окажется в центре антициклона

В Екатеринбурге 10 сентября осадков не будет
Во вторник, 10 сентября, в Свердловской области воздушная масса прогреет воздух до 22 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Ночи будут достаточно холодными, с шансами на заморозки на почве. В ночь на вторник это возможно лишь на крайнем севере области, а вот ночами на 11 и на 12 сентября можно получить заморозки в большинстве районов области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 10 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.
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