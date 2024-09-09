09 сентября 2024

Свердловская область окажется в центре антициклона

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Природа, отдых. Челябинск, вода, лето, река, природа
В Екатеринбурге 10 сентября осадков не будет Фото:

Во вторник, 10 сентября, в Свердловской области воздушная масса прогреет воздух до 22 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Ночи будут достаточно холодными, с шансами на заморозки на почве. В ночь на вторник это возможно лишь на крайнем севере области, а вот ночами на 11 и на 12 сентября можно получить заморозки в большинстве районов области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 10 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.

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Во вторник, 10 сентября, в Свердловской области воздушная масса прогреет воздух до 22 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Ночи будут достаточно холодными, с шансами на заморозки на почве. В ночь на вторник это возможно лишь на крайнем севере области, а вот ночами на 11 и на 12 сентября можно получить заморозки в большинстве районов области», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 10 сентября ожидается малооблачная погода, без осадков. Днем температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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