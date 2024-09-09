09 сентября 2024

В Екатеринбурге пропал 10-летний мальчик. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь, весна. Москва, ребенок, мальчик, велосипед, дорога
Ребенок уехал из дома на велосипеде (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал десятилетний Максим Шаймарданов, уехавший из дома днем 9 сентября на велосипеде. На его поиски поднят личный состав полиции. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

«Мальчик ушел в неизвестном направлении около 15 часов из дома по улице Балакирева, 62. На розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», — сказали в ведомстве. Ранее мальчик не сбегал.

Приметы: рост — 146 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в черную спортивную кофту Puma, черные кроссовки, синие джинсы и черную кепку без надписей. Передвигается на темно-синем велосипеде.

Если вам известно местоположение ребенка, сообщите полицейским. Можно позвонить в дежурную часть +7 (343) 356-42-12, либо на линию 02 (102 по мобильному).

Максим ушел из дома 9 сентября
Максим ушел из дома 9 сентября
Фото:

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В Екатеринбурге пропал десятилетний Максим Шаймарданов, уехавший из дома днем 9 сентября на велосипеде. На его поиски поднят личный состав полиции. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. «Мальчик ушел в неизвестном направлении около 15 часов из дома по улице Балакирева, 62. На розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», — сказали в ведомстве. Ранее мальчик не сбегал. Приметы: рост — 146 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в черную спортивную кофту Puma, черные кроссовки, синие джинсы и черную кепку без надписей. Передвигается на темно-синем велосипеде. Если вам известно местоположение ребенка, сообщите полицейским. Можно позвонить в дежурную часть +7 (343) 356-42-12, либо на линию 02 (102 по мобильному).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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