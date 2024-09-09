В Екатеринбурге пропал десятилетний Максим Шаймарданов, уехавший из дома днем 9 сентября на велосипеде. На его поиски поднят личный состав полиции. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
«Мальчик ушел в неизвестном направлении около 15 часов из дома по улице Балакирева, 62. На розыск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции», — сказали в ведомстве. Ранее мальчик не сбегал.
Приметы: рост — 146 сантиметров, среднее телосложение, голубые глаза и русые волосы. Был одет в черную спортивную кофту Puma, черные кроссовки, синие джинсы и черную кепку без надписей. Передвигается на темно-синем велосипеде.
Если вам известно местоположение ребенка, сообщите полицейским. Можно позвонить в дежурную часть +7 (343) 356-42-12, либо на линию 02 (102 по мобильному).
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