«Верните мне мужа»: жена мобилизованного обратилась к Белоусову

Жена мобилизованного из Подмосковья попросила главу Минобороны Андрея Белоусова вернуть ее мужа домой. Издание «Царьград» передает слова женщины о том, что супруг не получает положенные льготы и не обеспечивается необходимыми лекарствами.
«Может, у бойцов девять жизней, как у кошки, и поэтому нам ничего не положено? Мы не против, только верните мне мужа, и нам тогда вообще никакие льготы не нужны», — передает содержание письма жены мобилизованного «Царьград».
Она добавила, что ее муж вынужден был лечиться в отпуске самостоятельно, получая лекарства от родственников. Женщина недоумевает, почему Минобороны не обеспечивает бойцов всем необходимым. По ее словам, когда ее мужа мобилизовали, они не были официально женаты, однако гражданская дочка Вероники принимает его за отца. Затем пара вступила в брак. Мужчина получил удостоверение ветерана, но ветеранская пенсия составляет всего 4800 рублей. Они пытались оформить льготы на ЖКХ и бесплатное питание для дочки, но, по словам супруги мобилизованного, везде сталкивались с отказами из-за формальных причин.
URA.RU направило запрос в Минобороны для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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