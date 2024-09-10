Воробьев обновил данные по погибшим после атаки БПЛА по Раменскому

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обновил данные по погибшим в Раменском. Он опроверг информацию о гибели ребенка, но добавил, что погибла 46-летняя женщина — жительница дома на Спортивном проспекте.
«Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего пострадали три человека от атак беспилотников в городе Раменское. Жителей домов эвакуировали. Сейчас 43 человека находятся в пунктах временного размещения.
ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы ночью 10 сентября. В результате были повреждены жилые здания. Больше всего повреждений были зафиксированы в Раменском районе. Помимо жилых домов там также была атакована взлетная полома на территории аэропорта «Жуковский». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обновил данные по погибшим в Раменском. Он опроверг информацию о гибели ребенка, но добавил, что погибла 46-летняя женщина — жительница дома на Спортивном проспекте. «Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего пострадали три человека от атак беспилотников в городе Раменское. Жителей домов эвакуировали. Сейчас 43 человека находятся в пунктах временного размещения. ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы ночью 10 сентября. В результате были повреждены жилые здания. Больше всего повреждений были зафиксированы в Раменском районе. Помимо жилых домов там также была атакована взлетная полома на территории аэропорта «Жуковский». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.