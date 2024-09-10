Воробьев обновил данные по погибшим после атаки БПЛА по Раменскому

При атаке беспилотников в Раменском погибла 46-летняя женщина, трое пострадали
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Панельная сессия на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2024) с участием Андрея Воробьева, Дмитрия Григоренко и Артемия Лебедева. День второй., воробьев андрей
Андрей Воробьев обновил данные по погибшим от дронов в Раменском районе Фото:
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Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обновил данные по погибшим в Раменском. Он опроверг информацию о гибели ребенка, но добавил, что погибла 46-летняя женщина — жительница дома на Спортивном проспекте.

«Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего пострадали три человека от атак беспилотников в городе Раменское. Жителей домов эвакуировали. Сейчас 43 человека находятся в пунктах временного размещения.

ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы ночью 10 сентября. В результате были повреждены жилые здания. Больше всего повреждений были зафиксированы в Раменском районе. Помимо жилых домов там также была атакована взлетная полома на территории аэропорта «Жуковский». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев обновил данные по погибшим в Раменском. Он опроверг информацию о гибели ребенка, но добавил, что погибла 46-летняя женщина — жительница дома на Спортивном проспекте. «Погибла 46-летняя женщина. Ранее сообщалось о гибели 9-летнего ребенка, эта информация не подтвердилась», — написал Андрей Воробьев в своем telegram-канале. Он уточнил, что всего пострадали три человека от атак беспилотников в городе Раменское. Жителей домов эвакуировали. Сейчас 43 человека находятся в пунктах временного размещения. ВСУ атаковали Московскую область и другие российские регионы ночью 10 сентября. В результате были повреждены жилые здания. Больше всего повреждений были зафиксированы в Раменском районе. Помимо жилых домов там также была атакована взлетная полома на территории аэропорта «Жуковский». URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где написана актуальная информация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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