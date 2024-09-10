«Чмошники, вы продались за три рубля»: Алаудинов вступился за чеченцев после конфликта с военкором Котенком

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов вступился за чеченцев после конфликта в Анапе, где произошла драка из-за отказа туристки знакомиться с местными. Алаудинов утверждает, что она оскорбила уроженцев Чечни по национальному признаку, но Котенок сомневается в наличии доказательств этих оскорблений. Командир «Ахмата», со своей стороны, выразил нежелание отвечать тем, кто намерен дестабилизировать обстановку в России.
«Вам никто ничего не может запретить. Вы какие-то там блогеры, чмошники рассказываете, как кто-то кого-то там раскатал. Никто не может помешать записать ролик тому, кто желает отличиться. Отвечать каждому из этих людей, которые для меня ничего не представляют, необходимости не вижу. Цена каждого из вас — это то, что вы являетесь людьми, которые решили раскачать Россию изнутри. Вы продались за три рубля и у вас идет раскачка. Это мне вообще не интересно», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он был возмущен тем, что «если какие-то твари оскорбляют чеченский народ или подразделения Минобороны», то по действиям этих людей не предпринимается никаких мер.
Алаудинов добавил, что он является уроженцем Ставрополья и прожил там много лет. По его словам, русские люди для него не посторонние. Он отметил, что хорошо знаком с ситуацией и сказал, что очень уважает и ценит представителей этого народа. Кроме того, командир «Ахмата» подчеркнул, что прочитал множество русской литературы и добавил, что не каждый русский знаком с ней в той же степени, что и он.
В Анапе возле кафе «Клим» произошла драка, в результате которой одного из пострадавших увезли на скорой. Конфликт начался, когда туристка отказалась знакомиться с местными молодыми людьми, уроженцами Чечни. По другой версии, она оскорбила их по национальному признаку, о чем заявил Апти Алаудинов.
Драка произошла ночью 3 сентября, обстоятельства конфликта до сих пор обсуждаются. Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело. Алаудинов утверждает, что девушка угрожала участникам драки, утверждая, что у нее есть парень в зоне спецоперации, что еще больше разожгло ситуацию. Военный корреспондент Юрий Котенок поднял вопросы о наличии доказательств оскорблений и справедливости задержаний, подчеркивая, что все участники должны нести ответственность за нарушения.
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