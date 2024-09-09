Алаудинов высказался о драке с участием чеченцев в Анапе: что произошло

Алаудинов озвучил свою версию о причинах драки с участием чеченцев в Анапе

10 сентября 2024 в 01:27 Размер текста - 17 +

Причиной задержания парней стала национальная принадлежность, а конфликт спровоцировала девушка, уверен Алаудинов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Анапе около кафе «Клим» произошла драка, в результате которой одного из пострадавших увезли на скорой. По одной версии, туристка отказалась знакомиться с местными, что и спровоцировало конфликт. По-другой, она якобы оскорбила местных уроженцев Чечни по национальному признаку. Такую версию драки озвучил командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. История конфликта и различные точки зрения на него — в материале URA.RU. Первые сообщения о конфликте в Анапе Драка произошла в Анапе около кафе «Клим» в ночь на 3 сентября. Местные парни, уроженцы Чечни, пытались познакомиться с девушкой, которая находилась в тот момент с компанией друзей. По одной из версий, это были туристы, которые вечером гуляли по городу. Драка началась после того, как девушка отказала в знакомстве, говорят очевидцы. Местные применили силу в отношении девушки. Также пострадал парень, которого избили толпой (на видео он в желтой футболке — прим. URA.RU). Пострадавшего увезла скорая. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ («Хулиганство») Фото: Георгий Бергал © URA.RU Следователи задержали подозреваемых Подозреваемые в нападении уже задержаны. По данным Следственного комитета России (СКР), драка в ночь на 3 сентября около кафе в Анапе произошла из-за отказа девушки познакомиться. После чего компания чеченских парней напала «на аниматоров, причинив им телесные повреждения». Возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий (часть вторая статьи 213 УК РФ). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Алаудинов высказал альтернативную точку зрения о причинах драки в Анапе Девушка, с которой пытались познакомиться уроженцы Чечни, нецензурно выражалась и оскорбляла ребят по национальному признаку, добавив, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь». Об этом заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Сообщение стало вырезкой из 20-минутного видео, опубликованного командиром «Ахмата». По его словам, уроженцы Чечни действительно пытались познакомиться с девушкой. Но на «вполне нормальное внимание молодых парней» девушка начала угрожать им. Тогда один из участников конфликта Зелимхан Заурбеков спросил, с чего им боятся ее парня, который на СВО. Девушка ответила, что «видела ваши войска „Тик-Тока“». Ситуация обострилась, когда вмешались два аниматора и прибегли к насилию, говорит Алаудинов. Участников драки, по его мнению, задержали лишь по национальному признаку, а в разжигании конфликта виновата девушка. Алаудинов считает, что инцидент может спровоцировать обострение межнациональных отношений в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военкор Котенок задал командиру вопросы о конфликте Военный корреспондент Юрий Котенок ответил генерал-майору, при этом направив ему два вопроса. «Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он также задал вопрос о возможной реакции общественности на конфликт в случае, если гипотетически были бы изменены национальности девушек и мужчин. Военкор также отметил, что позиция по драке в Анапе может быть только одна. За нарушения порядка все участники должны отвечать по закону. Обстоятельства инцидента должны быть представлены общественности и рассмотрены с точки зрения закона, подытожил Котенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Анапе около кафе «Клим» произошла драка, в результате которой одного из пострадавших увезли на скорой. По одной версии, туристка отказалась знакомиться с местными, что и спровоцировало конфликт. По-другой, она якобы оскорбила местных уроженцев Чечни по национальному признаку. Такую версию драки озвучил командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. История конфликта и различные точки зрения на него — в материале URA.RU. Драка произошла в Анапе около кафе «Клим» в ночь на 3 сентября. Местные парни, уроженцы Чечни, пытались познакомиться с девушкой, которая находилась в тот момент с компанией друзей. По одной из версий, это были туристы, которые вечером гуляли по городу. Драка началась после того, как девушка отказала в знакомстве, говорят очевидцы. Местные применили силу в отношении девушки. Также пострадал парень, которого избили толпой (на видео он в желтой футболке — прим. URA.RU). Пострадавшего увезла скорая. Подозреваемые в нападении уже задержаны. По данным Следственного комитета России (СКР), драка в ночь на 3 сентября около кафе в Анапе произошла из-за отказа девушки познакомиться. После чего компания чеченских парней напала «на аниматоров, причинив им телесные повреждения». Возбуждено уголовное дело по факту совершения хулиганских действий (часть вторая статьи 213 УК РФ). Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. Девушка, с которой пытались познакомиться уроженцы Чечни, нецензурно выражалась и оскорбляла ребят по национальному признаку, добавив, что «если бы здесь был ее парень, находящийся на СВО, то он бы положил вас, чеченцев, здесь». Об этом заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Сообщение стало вырезкой из 20-минутного видео, опубликованного командиром «Ахмата». По его словам, уроженцы Чечни действительно пытались познакомиться с девушкой. Но на «вполне нормальное внимание молодых парней» девушка начала угрожать им. Тогда один из участников конфликта Зелимхан Заурбеков спросил, с чего им боятся ее парня, который на СВО. Девушка ответила, что «видела ваши войска „Тик-Тока“». Ситуация обострилась, когда вмешались два аниматора и прибегли к насилию, говорит Алаудинов. Участников драки, по его мнению, задержали лишь по национальному признаку, а в разжигании конфликта виновата девушка. Военный корреспондент Юрий Котенок ответил генерал-майору, при этом направив ему два вопроса. «Два вопроса: есть ли доказательства того, что неудавшихся ухажеров оскорбляли по национальному признаку? К сожалению, было много случаев, когда преступники прикрывались именно этим», — написал Котенок в своем telegram-канале. Он также задал вопрос о возможной реакции общественности на конфликт в случае, если гипотетически были бы изменены национальности девушек и мужчин. Военкор также отметил, что позиция по драке в Анапе может быть только одна. За нарушения порядка все участники должны отвечать по закону. Обстоятельства инцидента должны быть представлены общественности и рассмотрены с точки зрения закона, подытожил Котенок.