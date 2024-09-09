Мэр Челябинска Котова дала команду готовиться к весне

Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение заранее подготовиться к весне, начав уборку листвы. Такую задачу глава города поставила 10 сентября на аппаратном совещании.
«По мероприятиям, которые сейчас уже надо начинать, думаю, пора убирать листву с прилегающих территорий для того, чтобы весной было меньше работы. Поговорите с подрядчиками, то же будет касаться управляющих компаний по дворовым территориям», — заявила Котова.
Мэр также выразила свою благодарность подрядчикам, усилившим свою работу по уборке в День города и выборы. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что управляющие компании уже начали собирать листву на придомовых территориях.
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