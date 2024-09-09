09 сентября 2024

Мэр Челябинска Котова дала команду готовиться к весне

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова поручила начать уборку листвы
Наталья Котова поручила начать уборку листвы Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение заранее подготовиться к весне, начав уборку листвы. Такую задачу глава города поставила 10 сентября на аппаратном совещании.

«По мероприятиям, которые сейчас уже надо начинать, думаю, пора убирать листву с прилегающих территорий для того, чтобы весной было меньше работы. Поговорите с подрядчиками, то же будет касаться управляющих компаний по дворовым территориям», — заявила Котова.

Мэр также выразила свою благодарность подрядчикам, усилившим свою работу по уборке в День города и выборы. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что управляющие компании уже начали собирать листву на придомовых территориях.

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Мэр Челябинска Наталья Котова дала поручение заранее подготовиться к весне, начав уборку листвы. Такую задачу глава города поставила 10 сентября на аппаратном совещании. «По мероприятиям, которые сейчас уже надо начинать, думаю, пора убирать листву с прилегающих территорий для того, чтобы весной было меньше работы. Поговорите с подрядчиками, то же будет касаться управляющих компаний по дворовым территориям», — заявила Котова. Мэр также выразила свою благодарность подрядчикам, усилившим свою работу по уборке в День города и выборы. Вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов уточнил, что управляющие компании уже начали собирать листву на придомовых территориях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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