В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах до сих пор нет горячей воды. Глава Челябинска Наталья Котова дала распоряжение вице-мэру Александру Астахову разобраться с проблемой. Об этом она сообщила 10 сентября на аппаратном совещании.
«По восстановлению горячего водоснабжения — была указана дата 10, 11,12 сентября. Поэтому просьба этот вопрос держать на контроле, сосредоточиться на этом вопросе. Подключить все необходимые службы, которые могут помочь», — распорядилась Котова, трансляция велась по региональным каналам.
Горячую воду отключили в домах, где были аварийные ситуации. Над их устранением продолжат круглосуточно работать как бригады ЧКТС и УСТЭК, но и дополнительные бригады, так и привлеченные с местных предприятий. По словам мэра Натальи Котовой, предварительно срок устранения аварийных ситуаций составляет 12 сентября.
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