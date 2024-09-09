09 сентября 2024

Мэр Котова поручила вице-мэру Астахову решить проблемы по восстановлению горячего водоснабжения в Челябинске

В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах нет горячей воды
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах нет горячей воды
В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах нет горячей воды Фото:

В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах до сих пор нет горячей воды. Глава Челябинска Наталья Котова дала распоряжение вице-мэру Александру Астахову разобраться с проблемой. Об этом она сообщила 10 сентября на аппаратном совещании.

«По восстановлению горячего водоснабжения — была указана дата 10, 11,12 сентября. Поэтому просьба этот вопрос держать на контроле, сосредоточиться на этом вопросе. Подключить все необходимые службы, которые могут помочь», — распорядилась Котова, трансляция велась по региональным каналам. 

Горячую воду отключили в домах, где были аварийные ситуации. Над их устранением продолжат круглосуточно работать как бригады ЧКТС и УСТЭК, но и дополнительные бригады, так и привлеченные с местных предприятий. По словам мэра Натальи Котовой, предварительно срок устранения аварийных ситуаций составляет 12 сентября.

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В Челябинске закончен сезон опрессовок, но в некоторых домах до сих пор нет горячей воды. Глава Челябинска Наталья Котова дала распоряжение вице-мэру Александру Астахову разобраться с проблемой. Об этом она сообщила 10 сентября на аппаратном совещании. «По восстановлению горячего водоснабжения — была указана дата 10, 11,12 сентября. Поэтому просьба этот вопрос держать на контроле, сосредоточиться на этом вопросе. Подключить все необходимые службы, которые могут помочь», — распорядилась Котова, трансляция велась по региональным каналам.  Горячую воду отключили в домах, где были аварийные ситуации. Над их устранением продолжат круглосуточно работать как бригады ЧКТС и УСТЭК, но и дополнительные бригады, так и привлеченные с местных предприятий. По словам мэра Натальи Котовой, предварительно срок устранения аварийных ситуаций составляет 12 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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