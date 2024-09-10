Дорогая недвижимость за взятки: чем известен военком Тригилев, у которого изъяли иностранную валюту

У арестованного за взятку военкома Москвы Тригилева нашли дорогую недвижимость

10 сентября 2024 в 11:04 Размер текста - 17 +

Сергей Тригилев обвиняется в трех эпизодах получения взяток за подделку документов Фото: Александр Патрин/ТАСС новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев был арестован по подозрению в получении взятки еще в июле. В ходе обыска места жительства комиссара в ночь на 10 сентября у него нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Следствие также зафиксировало, что Тригилев владеет дорогой недвижимостью и другим имуществом. URA.RU рассказывает, чем известен военный комиссар, фигурирующий в уголовном деле, связанным с Минобороны РФ. Подделывали документы и освобождали от военной службы Комиссар Сергей Тригилев был арестован в июле этого года во время закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка. Самого представителя комиссариата, а также его помощника Игоря Титовеца обвиняли в трех эпизодах, связанных с коррупцией. По версии следствия с ноября 2022 по июнь 2023 года Тригилев и Титовец получали взятки и подделывали документы, чтобы освободить молодых людей от прохождения срочной военной службы. Комиссар не признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В уголовном деле помимо помощника также фигурируют терапевт и другие лица. У комиссара нашли крупную сумму в иностранной валюте В ходе следственных мероприятий по данному уголовному делу был произведен обыск места жительства Сергея Тригилева. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в ходе обысков у военного комиссара нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. У военкома Сергея Тригилева ранее нашли крупную сумму иностранной валюты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В деле всплыла дорогая недвижимость комиссара Расследование по уголовному делу продолжается до сих пор. Ночью 10 сентября следствие нашло дорогую недвижимость у арестованного Сергея Тригилева. Об этом также свидетельствуют судебные документы. Кроме того выяснилось, что у комиссара есть действующий заграничный паспорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев был арестован по подозрению в получении взятки еще в июле. В ходе обыска места жительства комиссара в ночь на 10 сентября у него нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Следствие также зафиксировало, что Тригилев владеет дорогой недвижимостью и другим имуществом. URA.RU рассказывает, чем известен военный комиссар, фигурирующий в уголовном деле, связанным с Минобороны РФ. Комиссар Сергей Тригилев был арестован в июле этого года во время закрытия временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка. Самого представителя комиссариата, а также его помощника Игоря Титовеца обвиняли в трех эпизодах, связанных с коррупцией. По версии следствия с ноября 2022 по июнь 2023 года Тригилев и Титовец получали взятки и подделывали документы, чтобы освободить молодых людей от прохождения срочной военной службы. Комиссар не признал свою вину. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В уголовном деле помимо помощника также фигурируют терапевт и другие лица. В ходе следственных мероприятий по данному уголовному делу был произведен обыск места жительства Сергея Тригилева. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, в ходе обысков у военного комиссара нашли крупную сумму денег в иностранной валюте. Расследование по уголовному делу продолжается до сих пор. Ночью 10 сентября следствие нашло дорогую недвижимость у арестованного Сергея Тригилева. Об этом также свидетельствуют судебные документы. Кроме того выяснилось, что у комиссара есть действующий заграничный паспорт.