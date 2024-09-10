«Ядерный террор»: Шойгу сделал жесткое заявление из-за ситуации в Курской области

Шойгу: переговоры возможны только после вывода террористов из Курской области
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Украина совершает ядерный террор в Курской области, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Нападение ВСУ на Курскую АЭС является крайней формой террористической деятельности. Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не «вытеснит украинских террористов из Курской области». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции — это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что российское руководство не будет вести никаких переговоров с Киевом, «пока не выбьет украинских террористов из Курской области».

Согласно заявлениям официальных лиц, Украина готовит попытку атаковать Курскую АЭС. Представитель «Ахмата» Апти Алаудинов предупредил, что такая атака может привести к катастрофе, затрагивающей Европу. Президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ 22 августа уже предпринимали попытку удара по Курской АЭС, передает «Ридус».

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Нападение ВСУ на Курскую АЭС является крайней формой террористической деятельности. Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не «вытеснит украинских террористов из Курской области». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. «Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции — это ни что иное, как верхний уровень терроризма, я бы сказал», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 24». Он добавил, что российское руководство не будет вести никаких переговоров с Киевом, «пока не выбьет украинских террористов из Курской области». Согласно заявлениям официальных лиц, Украина готовит попытку атаковать Курскую АЭС. Представитель «Ахмата» Апти Алаудинов предупредил, что такая атака может привести к катастрофе, затрагивающей Европу. Президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ 22 августа уже предпринимали попытку удара по Курской АЭС, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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