В челябинском поселке Гумбейский Агаповского района обнаружен древоточец пахучий. Насекомое было найдено во время сбора урожая картофеля, сообщил URA.RU 10 сентября читатель.
«Выкопали вместе с картошкой древоточца пахучего. Гусеница поражает древесину, вплоть до гибели растения», — рассказал читатель. Мужчина также уточнил, что бабочка этого вида способна достигать в размерах до 10 сантиметров.
Для защиты деревьев рекомендуются: побелка стволов, применение садового вара для залечивания коры, обработка стволов смесью глины и казеинового клея, а также удаление растений, ослабленных и инфицированных гусеницами. Опасное для лесного хозяйства насекомое занесено в Красную книгу. В особенности древоточец пахучий охраняется на территории Татарстана, Смоленской области и Московской области.
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