09 сентября 2024

В челябинском поселке нашли древоточца пахучего во время выкапывания картошки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Древоточец пахучий внесен в Красную книгу нескольких регионов
Древоточец пахучий внесен в Красную книгу нескольких регионов Фото:

В челябинском поселке Гумбейский Агаповского района обнаружен древоточец пахучий. Насекомое было найдено во время сбора урожая картофеля, сообщил URA.RU 10 сентября читатель.

«Выкопали вместе с картошкой древоточца пахучего. Гусеница поражает древесину, вплоть до гибели растения», — рассказал читатель. Мужчина также уточнил, что бабочка этого вида способна достигать в размерах до 10 сантиметров.

Для защиты деревьев рекомендуются: побелка стволов, применение садового вара для залечивания коры, обработка стволов смесью глины и казеинового клея, а также удаление растений, ослабленных и инфицированных гусеницами. Опасное для лесного хозяйства насекомое занесено в Красную книгу. В особенности древоточец пахучий охраняется на территории Татарстана, Смоленской области и Московской области.

Древоточец способен уничтожить дерево полностью
Древоточец способен уничтожить дерево полностью
Фото:

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В челябинском поселке Гумбейский Агаповского района обнаружен древоточец пахучий. Насекомое было найдено во время сбора урожая картофеля, сообщил URA.RU 10 сентября читатель. «Выкопали вместе с картошкой древоточца пахучего. Гусеница поражает древесину, вплоть до гибели растения», — рассказал читатель. Мужчина также уточнил, что бабочка этого вида способна достигать в размерах до 10 сантиметров. Для защиты деревьев рекомендуются: побелка стволов, применение садового вара для залечивания коры, обработка стволов смесью глины и казеинового клея, а также удаление растений, ослабленных и инфицированных гусеницами. Опасное для лесного хозяйства насекомое занесено в Красную книгу. В особенности древоточец пахучий охраняется на территории Татарстана, Смоленской области и Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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