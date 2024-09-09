09 сентября 2024

Екатеринбурженку проверят на полиграфе из-за подарка друзей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарок приятелей обернулся для девушки неприятностями Фото:

Жительница Екатеринбурга принесла в банк на обмен 100-долларовую купюру, которую ей подарили друзья. Однако выяснилось, что банкнота поддельная. Подробности URA.RU рассказал источник.

«26-летняя девушка пришла в отделение „Сбербанка“ на улице Щорса и попросила обменять доллары на рубли. Она протянула кассиру две купюры по 10 и 100 долларов. Крупная банкнота вызвала сомнение в подлинности у специалиста, она вызвала в кассу охранников. Те в свою очередь просигналили полиции», — объяснил собеседник агентства.

Девушка рассказала, что 100-долларовую купюру ей подарили четыре года назад друзья. Кто именно, горожанка уже забыла. Она хранила их на черный день, который, наконец, настал. «Дома у нее был проведен обыск, ничего запрещенного не обнаружено. В ближайшее время гражданку проверят на детекторе лжи. Купюра у нее изъята и отправлена на исследование», — добавил источник.

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Жительница Екатеринбурга принесла в банк на обмен 100-долларовую купюру, которую ей подарили друзья. Однако выяснилось, что банкнота поддельная. Подробности URA.RU рассказал источник. «26-летняя девушка пришла в отделение „Сбербанка“ на улице Щорса и попросила обменять доллары на рубли. Она протянула кассиру две купюры по 10 и 100 долларов. Крупная банкнота вызвала сомнение в подлинности у специалиста, она вызвала в кассу охранников. Те в свою очередь просигналили полиции», — объяснил собеседник агентства. Девушка рассказала, что 100-долларовую купюру ей подарили четыре года назад друзья. Кто именно, горожанка уже забыла. Она хранила их на черный день, который, наконец, настал. «Дома у нее был проведен обыск, ничего запрещенного не обнаружено. В ближайшее время гражданку проверят на детекторе лжи. Купюра у нее изъята и отправлена на исследование», — добавил источник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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