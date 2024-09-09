В Миассе Челябинской области продавщица продуктового магазина спасла мальчика от похищения незнакомцем. Об этом написала сама мать пострадавшего в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».
«Сегодня произошло ужасное! В микрорайоне Комарова с магазина неизвестный чуть не увел моего ребенка. Спасибо большое нашей продавщице», — говорится в посте.
Мать мальчика уточнила, что отправила его за молоком в 20:00. Уже в магазине один из покупателей начал с ним вести диалог и проявлять тактильность. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются. Заявление в полицию принято, службы разыскивают мужчину.
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