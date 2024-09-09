09 сентября 2024

В Миассе продавец предотвратила похищение ребенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый установлен и задержан
Подозреваемый установлен и задержан Фото:

В Миассе Челябинской области продавщица продуктового магазина спасла мальчика от похищения незнакомцем. Об этом написала сама мать пострадавшего в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».

«Сегодня произошло ужасное! В микрорайоне Комарова с магазина неизвестный чуть не увел моего ребенка. Спасибо большое нашей продавщице», — говорится в посте.

Мать мальчика уточнила, что отправила его за молоком в 20:00. Уже в магазине один из покупателей начал с ним вести диалог и проявлять тактильность. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются. Заявление в полицию принято, службы разыскивают мужчину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Миассе Челябинской области продавщица продуктового магазина спасла мальчика от похищения незнакомцем. Об этом написала сама мать пострадавшего в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс». «Сегодня произошло ужасное! В микрорайоне Комарова с магазина неизвестный чуть не увел моего ребенка. Спасибо большое нашей продавщице», — говорится в посте. Мать мальчика уточнила, что отправила его за молоком в 20:00. Уже в магазине один из покупателей начал с ним вести диалог и проявлять тактильность. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются. Заявление в полицию принято, службы разыскивают мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...