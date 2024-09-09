Челябинский облизбирком принял решение считать Текслера избранным губернатором

Избирком Челябинской области 10 сентября подвел итоги выборов губернатора региона и признал Алексея Текслера избранным губернатором. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.
«Считать избранным на должность губернатора Челябинской области Текслера Алексея Леонидовича, получившего 1 023 767 голосов избирателей. Это составляет 81,28 процента, то есть более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании», — сказано в постановлении облизбиркома.
За кандидата от ЛДПР Виталия Пашина проголосовало 118 683 избирателя, что составило 9,42 % голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов получил 66 328 голосов избирателей, это 5,27% голосов избирателей. Выдвиженец «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев получил поддержку 27 343 жителей региона, что составило 2,17% голосов избирателей.
Выборы губернатора региона состоялись 7 и 8 сентября. Алексей Текслер избран губернатором на второй срок. От приставки «избранный» он избавится после инаугурации, которая ориентировочно состоится 20 сентября.
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