09 сентября 2024

Нападающий ХК «Трактор» Сикьюра травмирован, срок восстановления — около месяца

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Хоккей. Челябинск., маскот, хк трактор, белый медведь
ХК «Трактор» на месяц лишился одного из нападающих Фото:

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Дилан Сикьюра в игре против «Салавата Юлаева» (Уфа) получил травму. Восстановление займет около трех-четырех недель.

«Сикьюра получил травму верхней части тела в игре против „Салавата Юлаева“. Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», — сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».

В новом сезоне Сикьюра стал одним из лидеров атаки челябинцев. На кубке губернатора Челябинской области он завоевал звание самого ценного игрока. В рамках предсезонной подготовки форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у него одна передача в трех матчах.

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Нападающий челябинского ХК «Трактор» Дилан Сикьюра в игре против «Салавата Юлаева» (Уфа) получил травму. Восстановление займет около трех-четырех недель. «Сикьюра получил травму верхней части тела в игре против „Салавата Юлаева“. Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», — сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор». В новом сезоне Сикьюра стал одним из лидеров атаки челябинцев. На кубке губернатора Челябинской области он завоевал звание самого ценного игрока. В рамках предсезонной подготовки форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у него одна передача в трех матчах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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