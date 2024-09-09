Нападающий ХК «Трактор» Сикьюра травмирован, срок восстановления — около месяца

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Дилан Сикьюра в игре против «Салавата Юлаева» (Уфа) получил травму. Восстановление займет около трех-четырех недель.
«Сикьюра получил травму верхней части тела в игре против „Салавата Юлаева“. Обследование в Челябинске показало, что сроки восстановления нападающего составят приблизительно три-четыре недели», — сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на пресс-службу ХК «Трактор».
В новом сезоне Сикьюра стал одним из лидеров атаки челябинцев. На кубке губернатора Челябинской области он завоевал звание самого ценного игрока. В рамках предсезонной подготовки форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у него одна передача в трех матчах.
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