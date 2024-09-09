09 сентября 2024

Движение трамваев в Академическом парализовало ДТП с легковушками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, общественный транспорт, маршрут26, трамвай
Авария обошлась без пострадавших (архивное фото) Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга утром 10 сентября встало движение трамваев из-за аварии с двумя легковушками. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.

«В 10:49 задержано движение трамваев первого маршрута в пролете остановок „Академика Вонсовского“ — „Горбольница № 6“ в направлении улицы Волгоградской из-за столкновения двух автомашин», — следует из сообщения. Авария автомобилей Renault и Lada обошлась без пострадавших.

Отмечается, что на данный момент движение восстановлено. В городской Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.

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В Академическом районе Екатеринбурга утром 10 сентября встало движение трамваев из-за аварии с двумя легковушками. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. «В 10:49 задержано движение трамваев первого маршрута в пролете остановок „Академика Вонсовского“ — „Горбольница № 6“ в направлении улицы Волгоградской из-за столкновения двух автомашин», — следует из сообщения. Авария автомобилей Renault и Lada обошлась без пострадавших. Отмечается, что на данный момент движение восстановлено. В городской Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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