В Академическом районе Екатеринбурга утром 10 сентября встало движение трамваев из-за аварии с двумя легковушками. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.
«В 10:49 задержано движение трамваев первого маршрута в пролете остановок „Академика Вонсовского“ — „Горбольница № 6“ в направлении улицы Волгоградской из-за столкновения двух автомашин», — следует из сообщения. Авария автомобилей Renault и Lada обошлась без пострадавших.
Отмечается, что на данный момент движение восстановлено. В городской Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и неукоснительно соблюдать ПДД.
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