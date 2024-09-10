ЛПДР отправит боксера в гордуму Челябинска

Глава центра подготовки по боксу Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе
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Клипарт. Магнитогорск, лдпр, плакат
Либерал-демократы определились с представителем в челябинской думе Фото:
новость из сюжета
Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Руководитель центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили URA.RU 10 сентября источники в партийных кругах.

«Кудинов числился в избирательном списке партии. После голосования, завершившегося 8 сентября, ЛДПР может направить с гордуму Челябинска одного человека — им и будет Кудинов», — рассказал инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев, предложив дождаться официальной информации.

В одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках.

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Руководитель центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили URA.RU 10 сентября источники в партийных кругах. «Кудинов числился в избирательном списке партии. После голосования, завершившегося 8 сентября, ЛДПР может направить с гордуму Челябинска одного человека — им и будет Кудинов», — рассказал инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев, предложив дождаться официальной информации. В одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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