ЛПДР отправит боксера в гордуму Челябинска

Глава центра подготовки по боксу Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе

Либерал-демократы определились с представителем в челябинской думе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Руководитель центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили URA.RU 10 сентября источники в партийных кругах.

«Кудинов числился в избирательном списке партии. После голосования, завершившегося 8 сентября, ЛДПР может направить с гордуму Челябинска одного человека — им и будет Кудинов», — рассказал инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев, предложив дождаться официальной информации.

В одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках.