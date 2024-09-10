ЛПДР отправит боксера в гордуму Челябинска

Руководитель центра спортивной подготовки по боксу Челябинской области Антон Кудинов представит ЛДПР в челябинской думе по итогам прошедших выборов. Об этом сообщили URA.RU 10 сентября источники в партийных кругах.
«Кудинов числился в избирательном списке партии. После голосования, завершившегося 8 сентября, ЛДПР может направить с гордуму Челябинска одного человека — им и будет Кудинов», — рассказал инсайдер. В региональном отделении партии воздержались от комментариев, предложив дождаться официальной информации.
В одномандатных округах из 25 мест 23 получили единороссы, два — кандидаты от «Справедливой России». Еще три партии — ЛДПР, КПРФ и «Новые люди» — смогут провести в челябинскую гордуму по одному представителю из указанных в избирательных списках.
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