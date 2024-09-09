В ХМАО житель выпал из окна 13 этажа многоэтажки

Силовики выясняют причину падения вартовчанина из окна многоэтажного дома
В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал с 13 этажа из окна подъезда жилого дома. Силовики выясняют причины падения.
«С 13 этажа из окна подъезда [выпал мужчина]. 1995 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома. Мальчик умер по пути в реанимацию на руках у врачей.
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