09 сентября 2024

В ХМАО житель выпал из окна 13 этажа многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики выясняют причину падения вартовчанина из окна многоэтажного дома
Силовики выясняют причину падения вартовчанина из окна многоэтажного дома Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал с 13 этажа из окна подъезда жилого дома. Силовики выясняют причины падения.

«С 13 этажа из окна подъезда [выпал мужчина]. 1995 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома. Мальчик умер по пути в реанимацию на руках у врачей.

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина выпал с 13 этажа из окна подъезда жилого дома. Силовики выясняют причины падения. «С 13 этажа из окна подъезда [выпал мужчина]. 1995 года рождения», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома. Мальчик умер по пути в реанимацию на руках у врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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