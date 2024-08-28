В Нижневартовске (ХМАО) 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома по улице Ханты-Мансийской. Источники URA.RU в медицинских кругах сообщают, что мальчика не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у врачей.
«На Ханты-Мансийской, 37 погиб 14-летний мальчик. Он выпал с восьмого этажа. Его не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у медиков», — поделился инсайдер.
Другой собеседник агентства из числа силовиков уточнил, что подросток оставил записку, предположительно, своей девушке. В детской окружной больнице подтвердили, что к ним был доставлен подросток. Однако от дальнейших комментариев отказались, посоветовав обратиться в Следственный комитет.
В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Он скончался на месте.
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