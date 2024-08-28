28 августа 2024

В Нижневартовске подросток выпал с восьмого этажа. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчик выпал из окна жилого дома в Нижневартовске
Мальчик выпал из окна жилого дома в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома по улице Ханты-Мансийской. Источники URA.RU в медицинских кругах сообщают, что мальчика не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у врачей.

«На Ханты-Мансийской, 37 погиб 14-летний мальчик. Он выпал с восьмого этажа. Его не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у медиков», — поделился инсайдер.

Другой собеседник агентства из числа силовиков уточнил, что подросток оставил записку, предположительно, своей девушке. В детской окружной больнице подтвердили, что к ним был доставлен подросток. Однако от дальнейших комментариев отказались, посоветовав обратиться в Следственный комитет.

В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что житель Сургута разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Он скончался на месте.

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В Нижневартовске (ХМАО) 14-летний школьник выпал с восьмого этажа жилого дома по улице Ханты-Мансийской. Источники URA.RU в медицинских кругах сообщают, что мальчика не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у врачей. «На Ханты-Мансийской, 37 погиб 14-летний мальчик. Он выпал с восьмого этажа. Его не успели довезти до реанимации, и он умер на руках у медиков», — поделился инсайдер. Другой собеседник агентства из числа силовиков уточнил, что подросток оставил записку, предположительно, своей девушке. В детской окружной больнице подтвердили, что к ним был доставлен подросток. Однако от дальнейших комментариев отказались, посоветовав обратиться в Следственный комитет. В пресс-службу управления СКР по ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что житель Сургута разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. Он скончался на месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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