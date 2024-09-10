Жительница дома в Раменском поделилась странными наблюдениями за секунду до удара дрона

Жительница дома в Раменском заявила о «звуке мопеда» в момент атаки беспилотника

10 сентября 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Жительница дома в Раменском рассказала, что перед атакой услышала странный звук, похожий на звук от мопеда Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 Одна из жительниц дома в Раменском, который был поврежден в результате атаки украинских беспилотников, рассказала журналистам, что перед непосредственной атакой услышала подозрительный звук, напоминающий «звук мопеда». Он показался ей странным. После этого у нее в квартире выбило окна. «Звук мопеда был, доля секунды и все — выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика. Мы начали собирать вещи, убегать», — поделилась эмоциями жительница дома в разговоре с журналистами РИА Новости. Она призналась, что не стала подходить к окну, чтобы посмотреть, что именно влетело туда. Атака беспилотников произошла 10 сентября в Раменском. Повреждения получили два жилых дома. Очевидцы рассказывают, что атака произошла ближе к 04:15 утра по Москве. Официально известно о трех пострадавших и одной погибшей. URA.RU публиковало кадры с последствиями атаки беспилотников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из жительниц дома в Раменском, который был поврежден в результате атаки украинских беспилотников, рассказала журналистам, что перед непосредственной атакой услышала подозрительный звук, напоминающий «звук мопеда». Он показался ей странным. После этого у нее в квартире выбило окна. «Звук мопеда был, доля секунды и все — выбило окна, подбросило на кроватях, дым, запах пластика. Мы начали собирать вещи, убегать», — поделилась эмоциями жительница дома в разговоре с журналистами РИА Новости. Она призналась, что не стала подходить к окну, чтобы посмотреть, что именно влетело туда. Атака беспилотников произошла 10 сентября в Раменском. Повреждения получили два жилых дома. Очевидцы рассказывают, что атака произошла ближе к 04:15 утра по Москве. Официально известно о трех пострадавших и одной погибшей. URA.RU публиковало кадры с последствиями атаки беспилотников.