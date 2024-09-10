Страны НАТО начали серию учений у границ России

Страны НАТО начали учения у границ России. Мероприятия продлятся до конца осени.
«Союзные страны НАТО приступили к проведению серии учений вблизи российских границ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учения продлятся до конца осени, включая 12 мероприятий на восточном фланге с участием союзников — Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других.
Брюссель уже знаком с такими маневрами. В мае завершились крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России, заявив, что это создает новые угрозы для безопасности. Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за ситуацией и оценивает возможные риски, передает RT.
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