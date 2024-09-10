Страны НАТО начали серию учений у границ России

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Учения НАТО продлятся до окончания осеннего периода
Учения НАТО продлятся до окончания осеннего периода Фото:

Страны НАТО начали учения у границ России. Мероприятия продлятся до конца осени.

«Союзные страны НАТО приступили к проведению серии учений вблизи российских границ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учения продлятся до конца осени, включая 12 мероприятий на восточном фланге с участием союзников — Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других.

Брюссель уже знаком с такими маневрами. В мае завершились крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России, заявив, что это создает новые угрозы для безопасности. Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за ситуацией и оценивает возможные риски, передает RT.

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Страны НАТО начали учения у границ России. Мероприятия продлятся до конца осени. «Союзные страны НАТО приступили к проведению серии учений вблизи российских границ», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что учения продлятся до конца осени, включая 12 мероприятий на восточном фланге с участием союзников — Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других. Брюссель уже знаком с такими маневрами. В мае завершились крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против России, заявив, что это создает новые угрозы для безопасности. Она подчеркнула, что Москва внимательно следит за ситуацией и оценивает возможные риски, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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