В Артемовском (Свердловская область) 9 сентября ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия Рябкова (Ерастова). Спасатели уже ищут пропавшую, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропала Анастасия Рябкова (Ерастова). С 9 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».
На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, черные штаны, голубые кроссовки и черную кепку. Школьница ростом 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».
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