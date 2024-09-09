В свердловском городе бесследно пропала 14-летняя девочка. Фото

В Артемовском вторые сутки не могут найти 14-летнюю школьницу

10 сентября 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Девочку не могут найти с 9 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В Артемовском (Свердловская область) 9 сентября ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия Рябкова (Ерастова). Спасатели уже ищут пропавшую, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Анастасия Рябкова (Ерастова). С 9 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, черные штаны, голубые кроссовки и черную кепку. Школьница ростом 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112». сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Артемовском (Свердловская область) 9 сентября ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия Рябкова (Ерастова). Спасатели уже ищут пропавшую, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Анастасия Рябкова (Ерастова). С 9 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, черные штаны, голубые кроссовки и черную кепку. Школьница ростом 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».