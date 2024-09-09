09 сентября 2024

В свердловском городе бесследно пропала 14-летняя девочка. Фото

В Артемовском вторые сутки не могут найти 14-летнюю школьницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, заготовка дров, школьница, девочка с телефоном
Девочку не могут найти с 9 сентября Фото:

В Артемовском (Свердловская область) 9 сентября ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия Рябкова (Ерастова). Спасатели уже ищут пропавшую, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропала Анастасия Рябкова (Ерастова). С 9 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, черные штаны, голубые кроссовки и черную кепку. Школьница ростом 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».

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В Артемовском (Свердловская область) 9 сентября ушла из дома и не вернулась 14-летняя Анастасия Рябкова (Ерастова). Спасатели уже ищут пропавшую, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропала Анастасия Рябкова (Ерастова). С 9 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». На момент пропажи девочка была одета в розовую водолазку, черные штаны, голубые кроссовки и черную кепку. Школьница ростом 170 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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