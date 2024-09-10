Челябинский суд оставил в СИЗО лидера разбойной ОПГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Евгению Анисимову. Екатеринбург, арест, подсудимый, суд, клетка, рука, ограничение свободы, избрание меры
Обвиняемый пытался выйти на свободу Фото:

Челябинский областной суд оставил в СИЗО лидера организованной преступной группы, промышлявшей похищениями людей и разбойными нападениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«22 августа обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора о законности постановления об избрании самой строгой меры пресечения, апелляционную жалобу стороны защиты оставила без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В банде состояло четыре человека. Ее лидером стал студент местного ВУЗа. На счету группировки несколько преступлений. В мае они напали на одного из местных жителей, избили его и похитили 600 тысяч рублей. У другой жертвы они забрали 100 тысяч рублей. К самому громкому преступлению компания готовилась тщательнее: мужчины приобрели форму сотрудников правоохранительных органов. Под видом силовиков они похитили человека и стали требовать 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности за распространение наркотических средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд оставил в СИЗО лидера организованной преступной группы, промышлявшей похищениями людей и разбойными нападениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «22 августа обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора о законности постановления об избрании самой строгой меры пресечения, апелляционную жалобу стороны защиты оставила без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В банде состояло четыре человека. Ее лидером стал студент местного ВУЗа. На счету группировки несколько преступлений. В мае они напали на одного из местных жителей, избили его и похитили 600 тысяч рублей. У другой жертвы они забрали 100 тысяч рублей. К самому громкому преступлению компания готовилась тщательнее: мужчины приобрели форму сотрудников правоохранительных органов. Под видом силовиков они похитили человека и стали требовать 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности за распространение наркотических средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...