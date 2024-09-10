Челябинский суд оставил в СИЗО лидера разбойной ОПГ

Обвиняемый пытался выйти на свободу Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский областной суд оставил в СИЗО лидера организованной преступной группы, промышлявшей похищениями людей и разбойными нападениями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«22 августа обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Адвокат просил изменить меру пресечения на домашний арест. Апелляционная инстанция согласилась с позицией прокурора о законности постановления об избрании самой строгой меры пресечения, апелляционную жалобу стороны защиты оставила без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В банде состояло четыре человека. Ее лидером стал студент местного ВУЗа. На счету группировки несколько преступлений. В мае они напали на одного из местных жителей, избили его и похитили 600 тысяч рублей. У другой жертвы они забрали 100 тысяч рублей. К самому громкому преступлению компания готовилась тщательнее: мужчины приобрели форму сотрудников правоохранительных органов. Под видом силовиков они похитили человека и стали требовать 1 млн рублей за непривлечение к уголовной ответственности за распространение наркотических средств.