Воробьев пообещал жительнице атакованного БПЛА дома спасти котов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал женщине из Раменского, которая пострадала от атаки БПЛА, помочь ей спасти ее котов из квартиры. Это будет сделано, как только ситуация станет безопасной.
«Как только будет безопасно, а ключевое — это безопасность, не переживайте, возьмем вас, поднимемся вместе, котов заберем», — обратился к жительнице дома Воробьев. В своем telegram-канале губернатор также отметил, что, как только вход в подъезд станет безопасным, они со спасателями смогут забрать всех животных, необходимые вещи и документы.
Ночью 10 сентября в Московской области произошла атака БПЛА, в результате которой в Раменском пострадали два жилых дома, погибла одна женщина. Взрывы прогремели около четырех утра, дроны летели на малой высоте. Андрей Воробьев сообщил, что в одном из подъездов жилого дома повреждены 54 квартиры, включая перегородки и оконные проемы, но несущие конструкции сохранились. Также зафиксированы повреждения балконов на Высоковольтной улице. Жителей окружающих домов эвакуировали, на земле остались обломки дронов.
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