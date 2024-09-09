В Тюмени самолет «Победы» ушел на второй круг

Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино
В Тюмени самолет авиакомпании «Победа», прилетевший из Москвы, ушел на второй круг. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.
«Уход на второй круг по команде диспетчера, причина [объясняется] занятостью взлетно-посадочной полосы (ВПП). Отправившийся борт пересек линию предварительного старта МК 300. <...> Рейс Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“, — указано в сообщении telegram-канала.
Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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