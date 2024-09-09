09 сентября 2024

В Тюмени самолет «Победы» ушел на второй круг

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Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино
Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино Фото:

В Тюмени самолет авиакомпании «Победа», прилетевший из Москвы, ушел на второй круг. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT.

«Уход на второй круг по команде диспетчера, причина [объясняется] занятостью взлетно-посадочной полосы (ВПП). Отправившийся борт пересек линию предварительного старта МК 300. <...> Рейс Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“, — указано в сообщении telegram-канала.

Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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В Тюмени самолет авиакомпании «Победа», прилетевший из Москвы, ушел на второй круг. Об этом сообщили в telegram-канале AVIAINCIDENT. «Уход на второй круг по команде диспетчера, причина [объясняется] занятостью взлетно-посадочной полосы (ВПП). Отправившийся борт пересек линию предварительного старта МК 300. <...> Рейс Москва (Внуково) — Тюмень (Рощино). Эксплуатант ООО „Авиакомпания ‚Победа‘“, — указано в сообщении telegram-канала. Инцидент произошел 10 сентября в аэропорту Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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