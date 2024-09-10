Минздрав раскрыл состояние пострадавших на заводе в Нижнем Тагиле

Пострадавшие на заводе в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь Фото:

Трое пострадавших на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

«Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую городскую больницу. Состояние пациентов оценивается на текущий момент как „средней тяжести“» — следует из сообщения. Для оказания всей необходимой помощи в учреждение вертолетом направлены комбустиолог и анестезиолог Территориального центра медицины катастроф.

ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия, других госпитализировали. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.

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Трое пострадавших на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую городскую больницу. Состояние пациентов оценивается на текущий момент как „средней тяжести“» — следует из сообщения. Для оказания всей необходимой помощи в учреждение вертолетом направлены комбустиолог и анестезиолог Территориального центра медицины катастроф. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия, других госпитализировали. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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