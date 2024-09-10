Минздрав раскрыл состояние пострадавших на заводе в Нижнем Тагиле

Пострадавшие на заводе в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести

10 сентября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое пострадавших на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую городскую больницу. Состояние пациентов оценивается на текущий момент как „средней тяжести“» — следует из сообщения. Для оказания всей необходимой помощи в учреждение вертолетом направлены комбустиолог и анестезиолог Территориального центра медицины катастроф. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия, других госпитализировали. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трое пострадавших на металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле находятся в состоянии средней тяжести. Об этом рассказали в пресс-службе регионального минздрава. «Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую городскую больницу. Состояние пациентов оценивается на текущий момент как „средней тяжести“» — следует из сообщения. Для оказания всей необходимой помощи в учреждение вертолетом направлены комбустиолог и анестезиолог Территориального центра медицины катастроф. ЧП произошло, когда рабочие настраивали газораспределительную станцию доменной печи. Один из газовщиков скончался на месте происшествия, других госпитализировали. Комбинат окажет всю необходимую помощь родным погибшего и возьмет на себя расходы на лечение пострадавших. Следователи уже завели уголовное дело.