09 сентября 2024

В Тюменской области восьмилетняя девочка устроила ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла в Исетской районе
Авария произошла в Исетской районе Фото:

В Исетском районе (Тюменская область) восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП, в котором пострадала ее девятилетняя подруга. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Предварительно, девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за квадроцикл, но не удержалась, упала, получила травму», — сообщили в ГИБДД.

Инспекторы выяснили, что квадроцикл ребенку купили родители. Она каталась на нем по поселку. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.

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В Исетском районе (Тюменская область) восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП, в котором пострадала ее девятилетняя подруга. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Предварительно, девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за квадроцикл, но не удержалась, упала, получила травму», — сообщили в ГИБДД. Инспекторы выяснили, что квадроцикл ребенку купили родители. Она каталась на нем по поселку. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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