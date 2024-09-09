В Тюменской области восьмилетняя девочка устроила ДТП

В Исетском районе (Тюменская область) восьмилетняя девочка на квадроцикле устроила ДТП, в котором пострадала ее девятилетняя подруга. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«Предварительно, девочка попыталась на ходу запрыгнуть на квадроцикл, на котором ехала ее восьмилетняя подруга. Она схватилась за квадроцикл, но не удержалась, упала, получила травму», — сообщили в ГИБДД.
Инспекторы выяснили, что квадроцикл ребенку купили родители. Она каталась на нем по поселку. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения.
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