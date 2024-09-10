В ЯНАО споют Reflex и «Градусы», а чемпион Михаил Кокляев покажет силовой экстрим

Салехард отметит свой 429-й день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде 14 сентября выступит группа Reflex
В Салехарде 14 сентября выступит группа Reflex Фото:

Столица Ямала готовится к празднованию Дня города — в Салехарде выступят группы Reflex и «Градусы». Приглашенным гостем также станет чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, который проведет для жителей турнир по силовому экстриму «Богатырские игры на Ямале — 2024». В этом году городу исполняется 429 лет. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий, которые пройдут 14 сентября.

Место: Городской Сад

  • 12:00-17:00. «Чумовая деревня». Для салехардцев подготовили творческую программу от окружного центра национальных культур, мастер-классы и Обдорскую ярмарку.
  • 15:00. «Угощение ухой по ГОСТу» от Салехардского комбината.
  • 12:00-17:00. «Дары осени» — выставка садоводов-огородников.
В "Чумовой деревне" гостей будут ждать чум и национальные блюда
В "Чумовой деревне" гостей будут ждать чум и национальные блюда
Фото:

Место: улица Ленина

  • 12:00-17:00. «Открытка с любовью» — акция.
  • »Молодежный квартал» — творческое пространство.
  • »День оранжевого настроения» — интерактивная площадка для детей.
  • »В ритмах родного города» — творческий марафон детской школы искусств.
  • Фестиваль «Морошковая поляна» — жителей и гостей города будут ждать гастрономическая ярмарка, фотолаборатория, дегустации и выставки.
  • »Инкассаторская служба СБЕРА: почувствуй себя в роли героя» — программа от Сбербанка.
  • Челлендж «Пространство» — познавательно-развлекательная программа школы английского языка YES.
  • »Лучшее будущее начинается здесь» — интерактивная площадка центра дополнительного образования «Еврошкола».
  • »Чайная церемония» — жителям расскажут секреты чаепития народов России.
  • »Кадровый центр» — интерактивная площадка, подготовленная центром занятости населения.
  • »Безопасное детство» — программа от АО «Альфастрахование».
  • »Ямал читает» — интерактивная площадка от Национальной библиотеки Ямала.
  • »Театральная околица» — межнациональный фестиваль сказок народов России.
Тетр "Жужа", Салехард
Тетр "Жужа", Салехард
Фото:
  • 13:00-13:30; 15:30-16:00. «Чикез ля фрикез» — перфоманс-шествие театра «Пластилиновый дождь» из Самары.
  • 13:45-14:15. «Живое звучание, саксофон».
  • 14:30-15:10. «Белые сны» — перфоманс театра «Пластилиновый дождь» из Самары.
  • 14:00. Праздничный десерт «С днем рождения, Салехард!» — возле букв ЯМАЛ.
  • 14:00. «Живые статуи» от Prana Group из Санкт-Петербурга.
  •  13:00; 15:00. «Тайны тихих улиц» — пешие экскурсии.

Место: улица Арктическая

  • 12:00-17:00. Интерактивная выставка-презентация достижений предприятий и организаций города, выставка специализированной техники.

Место: площадь ЦКиС «Геолог», улица Матросова

  • 12:00. «Территория спорта».
  • 12:00-21:30. Праздничная ярмарка от ямальских производителей, точки общественного питания.
  • 13:30-14:30. «Огненный шторм» — соревнования по пожарному кроссфиту.
  • 14:30-15:30. «Мы гордимся тобой, Салехард!» — праздничная программа.
  • 15:30-16:00. Акробатическое шоу BANKA SHOW, город Екатеринбург.
  • 16:00-18:30. «Богатырские игры на ЯМАЛЕ 2024» — всероссийский турнир по силовому экстриму.
Чемпион России Михаил Кокляев приглашает гостей и жителей Салехарда на турнир по силовому экстриму
Чемпион России Михаил Кокляев приглашает гостей и жителей Салехарда на турнир по силовому экстриму
Фото:
  • 18:30-19:30. «Мы гордимся тобой, Салехард!» — праздничная программа. 
  • 19:30-20:30. Концерт группы Reflex.
Группа Reflex
Группа Reflex
Фото:
  • 20:30-21:30. Концерт певца Акмаля.
  • 21:30-22:00. Акробатическое шоу BANKA SHOW, город Екатеринбург.
  • 22:00-23:00. Концерт группы «Градусы».
Группа "Градусы"
Группа "Градусы"
Фото:

Праздничный день завершится ночной автобусной экскурсией «Тайны тихих улиц». Отправится в нее можно будет с остановки «Преображенский собор» в 23:00.

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Столица Ямала готовится к празднованию Дня города — в Салехарде выступят группы Reflex и «Градусы». Приглашенным гостем также станет чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев, который проведет для жителей турнир по силовому экстриму «Богатырские игры на Ямале — 2024». В этом году городу исполняется 429 лет. URA.RU подготовило для своих читателей афишу предстоящих мероприятий, которые пройдут 14 сентября. Место: Городской Сад Место: улица Ленина Место: улица Арктическая Место: площадь ЦКиС «Геолог», улица Матросова Праздничный день завершится ночной автобусной экскурсией «Тайны тихих улиц». Отправится в нее можно будет с остановки «Преображенский собор» в 23:00.
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