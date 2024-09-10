Полицейские перекрыли участок ЕКАД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, перекрытие дороги, гибдд екатеринбурга, екад, полиция, дпс, город екатеринбург, проверки на дорогах, план перехват, екатеринбургская кольцевая автодорога
Трассу будут перекрывать несколько раз (архивное фото) Фото:

Сотрудники ГАИ перекрыли восьмой километр Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 10 сентября на время реконструкции линии электропередач. Сегодня ограничения будут действовать три раза по 10 минут, а 13 сентября один раз на то же время, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».

«На данном участке проходят работы по переустройству и реконструкции линии электропередачи 35 кВ, расположенной около вновь построенного участка ЕКАД. Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж нового провода в пролете вновь возведенных опор ЛЭП», — пояснили в компании.

Энергетики согласовали кратковременные перекрытия с Госавтоинспекцией 10 сентября для монтажа провода и 13 сентября для его демонтажа. В организации отмечают, что без ограничений невозможно было бы провести работы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГАИ перекрыли восьмой километр Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 10 сентября на время реконструкции линии электропередач. Сегодня ограничения будут действовать три раза по 10 минут, а 13 сентября один раз на то же время, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «На данном участке проходят работы по переустройству и реконструкции линии электропередачи 35 кВ, расположенной около вновь построенного участка ЕКАД. Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж нового провода в пролете вновь возведенных опор ЛЭП», — пояснили в компании. Энергетики согласовали кратковременные перекрытия с Госавтоинспекцией 10 сентября для монтажа провода и 13 сентября для его демонтажа. В организации отмечают, что без ограничений невозможно было бы провести работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...