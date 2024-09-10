Полицейские перекрыли участок ЕКАД

10 сентября 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Трассу будут перекрывать несколько раз (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники ГАИ перекрыли восьмой километр Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 10 сентября на время реконструкции линии электропередач. Сегодня ограничения будут действовать три раза по 10 минут, а 13 сентября один раз на то же время, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «На данном участке проходят работы по переустройству и реконструкции линии электропередачи 35 кВ, расположенной около вновь построенного участка ЕКАД. Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж нового провода в пролете вновь возведенных опор ЛЭП», — пояснили в компании. Энергетики согласовали кратковременные перекрытия с Госавтоинспекцией 10 сентября для монтажа провода и 13 сентября для его демонтажа. В организации отмечают, что без ограничений невозможно было бы провести работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГАИ перекрыли восьмой километр Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) днем 10 сентября на время реконструкции линии электропередач. Сегодня ограничения будут действовать три раза по 10 минут, а 13 сентября один раз на то же время, рассказали URA.RU в пресс-службе «Россети Урал». «На данном участке проходят работы по переустройству и реконструкции линии электропередачи 35 кВ, расположенной около вновь построенного участка ЕКАД. Проектом предусмотрен демонтаж и монтаж нового провода в пролете вновь возведенных опор ЛЭП», — пояснили в компании. Энергетики согласовали кратковременные перекрытия с Госавтоинспекцией 10 сентября для монтажа провода и 13 сентября для его демонтажа. В организации отмечают, что без ограничений невозможно было бы провести работы.