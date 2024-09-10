ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

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ФСБ, учения. Челябинск, бтр, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, бронетранспортер, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
ВС РФ ударили по цеху ВСУ, производившему БПЛА, и по военному аэродрому, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ликвидировали военные аэродромы, цех по производству БПЛА и реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Также были уничтожены цех по производству дронов ВСУ, живая сила и техника противника, а также американские РСЗО М270 MLRS.

Кроме того, сегодня ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Среди них: Водяное, Красногоровка и Григоровка. В этих населенных пунктах уже давно шли бои.

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Российские войска ликвидировали военные аэродромы, цех по производству БПЛА и реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Также были уничтожены цех по производству дронов ВСУ, живая сила и техника противника, а также американские РСЗО М270 MLRS. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Среди них: Водяное, Красногоровка и Григоровка. В этих населенных пунктах уже давно шли бои.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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