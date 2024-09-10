ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре аэродромов ВСУ

10 сентября 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по цеху ВСУ, производившему БПЛА, и по военному аэродрому, заявили в Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска ликвидировали военные аэродромы, цех по производству БПЛА и реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале . Также были уничтожены цех по производству дронов ВСУ, живая сила и техника противника, а также американские РСЗО М270 MLRS. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Среди них: Водяное, Красногоровка и Григоровка. В этих населенных пунктах уже давно шли бои. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска ликвидировали военные аэродромы, цех по производству БПЛА и реактивную систему залпового огня (РСЗО) М270 MLRS армии Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов», — передает оборонное ведомство в своем telegram-канале. Также были уничтожены цех по производству дронов ВСУ, живая сила и техника противника, а также американские РСЗО М270 MLRS. Кроме того, сегодня ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР. Среди них: Водяное, Красногоровка и Григоровка. В этих населенных пунктах уже давно шли бои.