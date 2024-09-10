ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

ВС РФ освободили Григоровку. Красногоровку и Водяное в ДНР, передает Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении — Григоровку и Красногоровку, а также Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также населенный пункт Водяное», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Бои в этих населенных пунктах шли уже давно. В последняя время наиболее активные боевые действия проходят на донецком направлении. ВСУ также сталкиваются с активным сопротивлением российских сил под Харьковым.
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