ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
ВС РФ освободили Григоровку. Красногоровку и Водяное в ДНР, передает Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении — Григоровку и Красногоровку, а также Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также населенный пункт Водяное», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.

Бои в этих населенных пунктах шли уже давно. В последняя время наиболее активные боевые действия проходят на донецком направлении. ВСУ также сталкиваются с активным сопротивлением российских сил под Харьковым.

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Российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении — Григоровку и Красногоровку, а также Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также населенный пункт Водяное», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Бои в этих населенных пунктах шли уже давно. В последняя время наиболее активные боевые действия проходят на донецком направлении. ВСУ также сталкиваются с активным сопротивлением российских сил под Харьковым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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