ВС РФ освободили три населенных пункта в ДНР

10 сентября 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили Григоровку. Красногоровку и Водяное в ДНР, передает Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении — Григоровку и Красногоровку, а также Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также населенный пункт Водяное», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Бои в этих населенных пунктах шли уже давно. В последняя время наиболее активные боевые действия проходят на донецком направлении. ВСУ также сталкиваются с активным сопротивлением российских сил под Харьковым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты освободили три населенных пункта на донецком направлении — Григоровку и Красногоровку, а также Водяное. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили Григоровку и Красногоровку в ДНР, а также населенный пункт Водяное», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Бои в этих населенных пунктах шли уже давно. В последняя время наиболее активные боевые действия проходят на донецком направлении. ВСУ также сталкиваются с активным сопротивлением российских сил под Харьковым.