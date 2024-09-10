Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде на 13 суток

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Стендап-комик Дмитрий Гаврилин был задержан в Нижнем Новгороде Фото:

Стендап-комик Дмитрий Гаврилин был арестован в Нижнем Новгороде на 13 суток. В отношении него было возбуждено дело из-за видеоролика на youtube-канале, в котором были найдены признаки унижения человеческого достоинства, сообщает Нижегородский районный суд.

«В отношении Дмитрия Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — следует из материалов дела, их приводит РИА Новости. Отмечается, что Гаврилов полностью признал вину в суде. Его арестовали на 13 суток.

Концерт Гаврилина, который должен был состояться 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, был отменен. Информация была опубликована в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что ранее комик уже попадал в скандалы за высказывания о жителях РФ и российских офицерах.

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Стендап-комик Дмитрий Гаврилин был арестован в Нижнем Новгороде на 13 суток. В отношении него было возбуждено дело из-за видеоролика на youtube-канале, в котором были найдены признаки унижения человеческого достоинства, сообщает Нижегородский районный суд. «В отношении Дмитрия Гаврилова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — следует из материалов дела, их приводит РИА Новости. Отмечается, что Гаврилов полностью признал вину в суде. Его арестовали на 13 суток. Концерт Гаврилина, который должен был состояться 8 сентября в нижегородском клубе DKRT, был отменен. Информация была опубликована в группе клуба в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что ранее комик уже попадал в скандалы за высказывания о жителях РФ и российских офицерах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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