Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей.
«В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны напоминаем о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки БПЛА. Признаки опасности и алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона смотрите в ролике», — сообщили в telegram-канале «Антитеррор74».
Жителям региона порекомендовали быть бдительными и не поддаваться панике. Так всем вместе можно противостоять любым угрозам.
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