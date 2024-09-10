Челябинцам дали инструкции по обнаружению подозрительных БПЛА. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Ключевые признаки опасного дрона рассказали в ролике Фото:

Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей.

«В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны напоминаем о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки БПЛА. Признаки опасности и алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона смотрите в ролике», — сообщили в telegram-канале «Антитеррор74».

Жителям региона порекомендовали быть бдительными и не поддаваться панике. Так всем вместе можно противостоять любым угрозам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей. «В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны напоминаем о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки БПЛА. Признаки опасности и алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона смотрите в ролике», — сообщили в telegram-канале «Антитеррор74». Жителям региона порекомендовали быть бдительными и не поддаваться панике. Так всем вместе можно противостоять любым угрозам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...