Челябинцам дали инструкции по обнаружению подозрительных БПЛА. Видео

10 сентября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Ключевые признаки опасного дрона рассказали в ролике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей. «В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны напоминаем о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки БПЛА. Признаки опасности и алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона смотрите в ролике», — сообщили в telegram-канале «Антитеррор74». Жителям региона порекомендовали быть бдительными и не поддаваться панике. Так всем вместе можно противостоять любым угрозам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Челябинской области рассказали, как выглядит потенциально опасный беспилотник (БПЛА). Инструкциями, как выявить подозрительного дрона, поделились экперты НИЦ Мониторинга и профилактики совместно с Антитеррористической комиссией Челябинской области с использованием нейросетей. «В связи с непростой обстановкой в нескольких регионах страны напоминаем о возможной опасности и правилах реагирования на угрозу атаки БПЛА. Признаки опасности и алгоритм действий при обнаружении подозрительного дрона смотрите в ролике», — сообщили в telegram-канале «Антитеррор74». Жителям региона порекомендовали быть бдительными и не поддаваться панике. Так всем вместе можно противостоять любым угрозам.