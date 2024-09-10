В Тюмени русские и таджикские семьи начали отдавать детей в татарский сад

11 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

В садике для детей готовят халяльную еду Фото: Анна Майорова © URA.RU Русские и таджикские семьи в Тюмени начали отдавать детей в татарский детский сад из-за отсутствия халяльной еды в муниципальных учреждениях. Об этом URA.RU рассказала директор единственного в городе мусульманского сада «Алифба». «У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка из-за того, что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — рассказала URA.RU директор «Алифба». В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой из-за отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы, сообщает собеседница агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русские и таджикские семьи в Тюмени начали отдавать детей в татарский детский сад из-за отсутствия халяльной еды в муниципальных учреждениях. Об этом URA.RU рассказала директор единственного в городе мусульманского сада «Алифба». «У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка из-за того, что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — рассказала URA.RU директор «Алифба». В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой из-за отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы, сообщает собеседница агентства.