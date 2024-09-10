10 сентября 2024

В Тюмени русские и таджикские семьи начали отдавать детей в татарский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
В садике для детей готовят халяльную еду Фото:

Русские и таджикские семьи в Тюмени начали отдавать детей в татарский детский сад из-за отсутствия халяльной еды в муниципальных учреждениях. Об этом URA.RU рассказала директор единственного в городе мусульманского сада «Алифба».

«У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка из-за того, что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — рассказала URA.RU директор «Алифба».

В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой из-за отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы, сообщает собеседница агентства.

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Русские и таджикские семьи в Тюмени начали отдавать детей в татарский детский сад из-за отсутствия халяльной еды в муниципальных учреждениях. Об этом URA.RU рассказала директор единственного в городе мусульманского сада «Алифба». «У нас есть русская мусульманская семья, которая водит ребенка из-за того, что в городских садиках не предусмотрено халяльное питание. Также дети других национальностей могут посещать наш центр, у нас есть таджики, которые говорят на родном языке. Они озвучивают, что им важно питание ребенка в соответствии с мусульманскими традициям», — рассказала URA.RU директор «Алифба». В учреждении с детьми разговаривают на русском и татарском языках. Воспитанников кормят халяльной едой, с которой из-за отсутствия поставщиков в Тюмени, возникают проблемы, сообщает собеседница агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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