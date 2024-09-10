В Екатеринбурге нашли подозреваемого в краже миллионов у главы крупной компании

Полицейские поймали подозреваемого в краже 9,5 млн у директора торговой компании

Подозреваемый переводил деньги своему куратору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге силовики поймали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в хищении 9,4 млн рублей у директора одной из крупных компаний. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Полицейскими задержан молодой человек 2003 года рождения, подозреваемый в хищении более девяти миллионов рублей у директора одной из компаний Екатеринбурга», — пояснили в ведомстве. Подозреваемый признался, что все деньги переводил на криптокошелек своего куратора.

Отмечается, что с начала августа силовики поймали 13 пособников мошенников, которые выполняли работу курьера и якобы не знали о противозаконном характере своих действий. «Это не освобождает их от ответственности», — отметили в полиции.

Бизнесмена обманули, указав на истекший договор абонентского номера. Его попросили продиктовать коды, которые придут в смс. Далее подключились «сотрудники „Госуслуг“», посоветовавшие обезопасить и задекларировать счета и вклады. В течение нескольких дней к мужчине приходили неизвестные, которым он передавал разные суммы в пакетах.