Два экс-министра будут руководить челябинским университетом

Экс-глава челябинского минэкологии Лихачев станет проректором педуниверситета

10 сентября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Профессор Сергей Лихачев вернется к обучению студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Ушедший в отставку министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев намерен вернуться на преподавательскую работу. Об этом экс-чиновник и доктор биологических наук сообщил URA.RU. «Я получил предложение о работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГППУ). Займусь преподавательской деятельностью», — сказал Лихачев. По данным URA.RU, 67-летний экс-министр займет должность проректора вуза. Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Лихачев ушел в отставку вместе с начальником ГУ юстиции Валерием Быковым и замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушедший в отставку министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев намерен вернуться на преподавательскую работу. Об этом экс-чиновник и доктор биологических наук сообщил URA.RU. «Я получил предложение о работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГППУ). Займусь преподавательской деятельностью», — сказал Лихачев. По данным URA.RU, 67-летний экс-министр займет должность проректора вуза. Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Лихачев ушел в отставку вместе с начальником ГУ юстиции Валерием Быковым и замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе.