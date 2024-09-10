Два экс-министра будут руководить челябинским университетом

Ушедший в отставку министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев намерен вернуться на преподавательскую работу. Об этом экс-чиновник и доктор биологических наук сообщил URA.RU.
«Я получил предложение о работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГППУ). Займусь преподавательской деятельностью», — сказал Лихачев.
По данным URA.RU, 67-летний экс-министр займет должность проректора вуза. Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.
Лихачев ушел в отставку вместе с начальником ГУ юстиции Валерием Быковым и замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!