Два экс-министра будут руководить челябинским университетом

Экс-глава челябинского минэкологии Лихачев станет проректором педуниверситета
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Всероссийский экологический форум партии «Единая Россия» «Чистая страна». Челябинск, лихачев сергей, коржов олег
Профессор Сергей Лихачев вернется к обучению студентов Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Ушедший в отставку министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев намерен вернуться на преподавательскую работу. Об этом экс-чиновник и доктор биологических наук сообщил URA.RU.

«Я получил предложение о работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГППУ). Займусь преподавательской деятельностью», — сказал Лихачев.

По данным URA.RU, 67-летний экс-министр займет должность проректора вуза. Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Лихачев ушел в отставку вместе с начальником ГУ юстиции Валерием Быковым и замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе.

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Ушедший в отставку министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев намерен вернуться на преподавательскую работу. Об этом экс-чиновник и доктор биологических наук сообщил URA.RU. «Я получил предложение о работе в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГППУ). Займусь преподавательской деятельностью», — сказал Лихачев. По данным URA.RU, 67-летний экс-министр займет должность проректора вуза. Ректором университета с июля является бывший министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Лихачев ушел в отставку вместе с начальником ГУ юстиции Валерием Быковым и замминистра общественной безопасности Владимиром Гусаком. Все трое достигли предельного возраста для нахождения на госслужбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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