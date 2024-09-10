В офисе тюменской сети АЗС «Кондор» пытались взломать кабинет бухгалтерии

В центральном офисе тюменской сети АЗС «Кондор» произошла попытка взлома кабинета бухгалтерии. Об этом URA.RU рассказал юрист одного из учредителей компании Романа Плотного. По словам адвоката, кабинет пытались вскрыть люди Сергея Старцева, который также является учредителем организации.
«10 сентября в центральный офис компании „Кондор“ явились два неустановленных лица в сопровождении Светланы Старцевой и начали ломать дверь в бухгалтерию. На место происшествия была вызвана полиция. Мужчины, которые ее сопровождали, пояснили сотрудникам правоохранительных структур, что являются представителями Сергея и Светланы Старцевой. И заявили, что будут вести свою деятельность в офисе „Кондора“. Поскольку Старцев как учредитель якобы имеет на это право», — пояснил юрист в разговоре с агентством.
Ранее представители компании «Стар — Ойл», которая принадлежит Сергею Старцеву, захватили одну из АЗС «Кондора». По решению суда заправка была опечатана на время судебных разбирательств между учредителями. Однако, по словам представителей Романа Плотного, в конце августа Старцев ворвался на заправочную станцию, сорвал пломбы и возобновил ее работу.
При этом между бывшими компаньонами продолжаются судебные разбирательства в Арбитражном суде Тюменской области. Споры между ними вызваны, в частности, многомиллионными недоимками, которые образовались из-за дробления ООО «Кондор».
URA.RU неоднократно предлагало Сергею Старцеву высказаться по поводу сложившейся в ООО «Кондор» ситуации. Однако все письменные запросы агентства остались без ответа.
В адрес Сергея Старцева направлен очередной письменный запрос. Ответ на него ожидается. Также ожидаются комментарии правоохранительных структур.
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