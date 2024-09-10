На Пермском тракте закроют одну из полос в сторону Екатеринбурга

10 сентября 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Ограничения будут действовать девять часов Фото: Илья Московец © URA.RU На участке трассы Р-242 11 сентября рабочие ограничат движение транспорта. Одну из дорожных полос в сторону Екатеринбурга закроют на девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле деревни Старые Решеты (337 километр трассы) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы на разделительной полосе. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. «Просим заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отметили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На участке трассы Р-242 11 сентября рабочие ограничат движение транспорта. Одну из дорожных полос в сторону Екатеринбурга закроют на девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле деревни Старые Решеты (337 километр трассы) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы на разделительной полосе. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. «Просим заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отметили в компании.