На Пермском тракте закроют одну из полос в сторону Екатеринбурга

На участке трассы Р-242 11 сентября рабочие ограничат движение транспорта. Одну из дорожных полос в сторону Екатеринбурга закроют на девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Возле деревни Старые Решеты (337 километр трассы) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы на разделительной полосе. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения.
Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. «Просим заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отметили в компании.
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