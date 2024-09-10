На Пермском тракте закроют одну из полос в сторону Екатеринбурга

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, дорожный знак, объезд, пермский тракт, большегрузы, путь, трасса, дорога, большегрузный транспорт, ремонт автодороги
Ограничения будут действовать девять часов Фото:

На участке трассы Р-242 11 сентября рабочие ограничат движение транспорта. Одну из дорожных полос в сторону Екатеринбурга закроют на девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Возле деревни Старые Решеты (337 километр трассы) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы на разделительной полосе. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения.

Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. «Просим заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отметили в компании.

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На участке трассы Р-242 11 сентября рабочие ограничат движение транспорта. Одну из дорожных полос в сторону Екатеринбурга закроют на девять часов, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Возле деревни Старые Решеты (337 километр трассы) с 09:00 до 18:00 ведутся дорожные работы на разделительной полосе. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе», — следует из сообщения. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы. «Просим заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения», — отметили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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