Тюменские миллионеры выводят на рынок ХМАО новую компанию

В ХМАО запустили филиал компании тюменских бизнесменов Хусаинова и Пискулина
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре запускают филиал компании «Этажи Девелопмент» (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили филиал компании «Этажи Девелопмент», сообщила URA.RU пресс-служба фирмы. Ее учредителями являются тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин.

«Компания будет оказывать услуги по полному или частичному аутсорсу продаж и маркетингу у застройщиков», — рассказала журналисту агентства PR-специалист компании Юлия Головань. С какими именно югорскими девелоперами рассчитывает работать компания, пока не раскрывается.

Пискулину и Хусаинову также принадлежит ряд других компаний. Последний, например, является гендиректором агентства «Этажи», а первый руководит архитектурно-брендинговой компанией «Девижн». По данным «СБИС», общая выручка фирм составляет сотни миллионов рублей.

«Ранее мы планировали выходить в ХМАО самостоятельным офисом. А впоследствии приняли решение сделать партнерский офис на территории ХМАО», — уточнила пресс-служба «Этажей Девелопмент».

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась новая нефтяная компания. Предприятие учредила геологическая фирма «Геонедра технолоджи систем», которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.

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В Ханты-Мансийском автономном округе запустили филиал компании «Этажи Девелопмент», сообщила URA.RU пресс-служба фирмы. Ее учредителями являются тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин. «Компания будет оказывать услуги по полному или частичному аутсорсу продаж и маркетингу у застройщиков», — рассказала журналисту агентства PR-специалист компании Юлия Головань. С какими именно югорскими девелоперами рассчитывает работать компания, пока не раскрывается. Пискулину и Хусаинову также принадлежит ряд других компаний. Последний, например, является гендиректором агентства «Этажи», а первый руководит архитектурно-брендинговой компанией «Девижн». По данным «СБИС», общая выручка фирм составляет сотни миллионов рублей. «Ранее мы планировали выходить в ХМАО самостоятельным офисом. А впоследствии приняли решение сделать партнерский офис на территории ХМАО», — уточнила пресс-служба «Этажей Девелопмент». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась новая нефтяная компания. Предприятие учредила геологическая фирма «Геонедра технолоджи систем», которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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