Тюменские миллионеры выводят на рынок ХМАО новую компанию

В ХМАО запустили филиал компании тюменских бизнесменов Хусаинова и Пискулина

11 сентября 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

В Югре запускают филиал компании «Этажи Девелопмент» (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе запустили филиал компании «Этажи Девелопмент», сообщила URA.RU пресс-служба фирмы. Ее учредителями являются тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин. «Компания будет оказывать услуги по полному или частичному аутсорсу продаж и маркетингу у застройщиков», — рассказала журналисту агентства PR-специалист компании Юлия Головань. С какими именно югорскими девелоперами рассчитывает работать компания, пока не раскрывается. Пискулину и Хусаинову также принадлежит ряд других компаний. Последний, например, является гендиректором агентства «Этажи», а первый руководит архитектурно-брендинговой компанией «Девижн». По данным «СБИС», общая выручка фирм составляет сотни миллионов рублей. «Ранее мы планировали выходить в ХМАО самостоятельным офисом. А впоследствии приняли решение сделать партнерский офис на территории ХМАО», — уточнила пресс-служба «Этажей Девелопмент». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась новая нефтяная компания. Предприятие учредила геологическая фирма «Геонедра технолоджи систем», которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе запустили филиал компании «Этажи Девелопмент», сообщила URA.RU пресс-служба фирмы. Ее учредителями являются тюменские бизнесмены Ильдар Хусаинов и Илья Пискулин. «Компания будет оказывать услуги по полному или частичному аутсорсу продаж и маркетингу у застройщиков», — рассказала журналисту агентства PR-специалист компании Юлия Головань. С какими именно югорскими девелоперами рассчитывает работать компания, пока не раскрывается. Пискулину и Хусаинову также принадлежит ряд других компаний. Последний, например, является гендиректором агентства «Этажи», а первый руководит архитектурно-брендинговой компанией «Девижн». По данным «СБИС», общая выручка фирм составляет сотни миллионов рублей. «Ранее мы планировали выходить в ХМАО самостоятельным офисом. А впоследствии приняли решение сделать партнерский офис на территории ХМАО», — уточнила пресс-служба «Этажей Девелопмент». Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО появилась новая нефтяная компания. Предприятие учредила геологическая фирма «Геонедра технолоджи систем», которой владеет бизнесмен из Ханты-Мансийска Тимур Кельгенбаев.