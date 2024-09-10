Блинкен в Киеве озвучит разрешение на удары ATACMS по РФ

10 сентября 2024 в 21:43 Размер текста - 17 +

Блинкен собрался на Украину, чтобы сообщить местным властям решение по использованию американского оружия для нанесения ударов по РФ Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, чтобы сказать местным властям о том, что ВСУ разрешено нанести удары по российской территории при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщил председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им [нанести удар по России с помощью ATACMS]», — заявил Маккол во время интервью журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке. Она опубликовала слова Майкла Маккола на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Ранее Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют обсудить возможность предоставления Киеву разрешения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ. Встреча состоится 13 августа. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что при этом США настроены против подобных ударов, в том числе без использования американского оружия, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Киев, чтобы сказать местным властям о том, что ВСУ разрешено нанести удары по российской территории при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщил председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. «Я разговаривал с Блинкеном два дня назад, и он едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им [нанести удар по России с помощью ATACMS]», — заявил Маккол во время интервью журналисту издания Axios Джулигрейс Бруфке. Она опубликовала слова Майкла Маккола на своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter). Ранее Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют обсудить возможность предоставления Киеву разрешения на использование дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории РФ. Встреча состоится 13 августа. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что при этом США настроены против подобных ударов, в том числе без использования американского оружия, передает 360.ru.