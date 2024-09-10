Блинкен: Байден и Стармер обсудят удары ВСУ дальнобойным оружием по РФ

10 сентября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Блинкен анонсировал переговоры об использовании оружия большой дальности для Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят 13 августа вопрос о разрешении украинским военным бить дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы собираемся посмотреть и послушать [представителей Украины], а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо. <…> Я полностью ожидаю, что это [оружие большой дальности] будет частью их разговора в пятницу», — заявил Блинкен пресс-конференции, прокомментировав вопрос о разрешении для Киева наносить удары по России дальнобойным оружием. Его слова передает РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые поставки оружия для Украины Россия считает законными целями для своих ответных действий. Он подчеркнул, что Штаты и страны НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки вооружений, но и через обучение украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле также убеждены, что «накачивание» Киева оружием со стороны западных стран не способствует продвижению процесса мирных переговоров. Помимо прочего, лидер Украины Владимир Зеленский признал провал своего разговора с партнерами на Западе насчет снятия со страны ограничений на удары по России. Он также отметил, что не смог добиться соответствующего разрешения на удары дальнобойным оружием по Крыму. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят 13 августа вопрос о разрешении украинским военным бить дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы собираемся посмотреть и послушать [представителей Украины], а также убедиться в том, что у нас есть собственная наилучшая оценка того, что необходимо. <…> Я полностью ожидаю, что это [оружие большой дальности] будет частью их разговора в пятницу», — заявил Блинкен пресс-конференции, прокомментировав вопрос о разрешении для Киева наносить удары по России дальнобойным оружием. Его слова передает РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что любые поставки оружия для Украины Россия считает законными целями для своих ответных действий. Он подчеркнул, что Штаты и страны НАТО активно участвуют в конфликте не только через поставки вооружений, но и через обучение украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле также убеждены, что «накачивание» Киева оружием со стороны западных стран не способствует продвижению процесса мирных переговоров. Помимо прочего, лидер Украины Владимир Зеленский признал провал своего разговора с партнерами на Западе насчет снятия со страны ограничений на удары по России. Он также отметил, что не смог добиться соответствующего разрешения на удары дальнобойным оружием по Крыму.