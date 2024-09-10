Погибшая при атаке БПЛА в Подмосковье работала со звездами шоу-бизнеса

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Зинаида, которая погибла в результате атаки ВСУ, раньше работала охранником российских звезд Фото:
новость из сюжета
Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024

Женщина, которая погибла в результате атаки ВСУ в Раменском (Подмосковье), при жизни работала охранником звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«46-летняя Зинаида У. была сотрудницей столичного ЧОП „Карат-Ц“, которое занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов», — говорится в сообщении. Там же отметили, что женщина переехала из Волгоградской области в Подмосковье несколько лет назад.

Во время массовой атаки ВСУ беспилотниками женщина находилась в квартире, когда ей на голову упал обломок. Она погибла от травм, несовместимых с жизнью. Вместе с ней в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись только спустя 20 минут после удара.

Атака беспилотников произошла 10 сентября. Повреждения получили два жилых дома. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, также сообщалось о троих пострадавших. Отмечается, в Москве задержали предполагаемого наводчика украинской армии. Им оказался Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана. Силовики в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов.

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Женщина, которая погибла в результате атаки ВСУ в Раменском (Подмосковье), при жизни работала охранником звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «46-летняя Зинаида У. была сотрудницей столичного ЧОП „Карат-Ц“, которое занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов», — говорится в сообщении. Там же отметили, что женщина переехала из Волгоградской области в Подмосковье несколько лет назад. Во время массовой атаки ВСУ беспилотниками женщина находилась в квартире, когда ей на голову упал обломок. Она погибла от травм, несовместимых с жизнью. Вместе с ней в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись только спустя 20 минут после удара. Атака беспилотников произошла 10 сентября. Повреждения получили два жилых дома. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, также сообщалось о троих пострадавших. Отмечается, в Москве задержали предполагаемого наводчика украинской армии. Им оказался Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана. Силовики в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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