Погибшая при атаке БПЛА в Подмосковье работала со звездами шоу-бизнеса

10 сентября 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Зинаида, которая погибла в результате атаки ВСУ, раньше работала охранником российских звезд Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 Женщина, которая погибла в результате атаки ВСУ в Раменском (Подмосковье), при жизни работала охранником звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «46-летняя Зинаида У. была сотрудницей столичного ЧОП „Карат-Ц“, которое занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов», — говорится в сообщении. Там же отметили, что женщина переехала из Волгоградской области в Подмосковье несколько лет назад. Во время массовой атаки ВСУ беспилотниками женщина находилась в квартире, когда ей на голову упал обломок. Она погибла от травм, несовместимых с жизнью. Вместе с ней в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись только спустя 20 минут после удара. Атака беспилотников произошла 10 сентября. Повреждения получили два жилых дома. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, также сообщалось о троих пострадавших. Отмечается, в Москве задержали предполагаемого наводчика украинской армии. Им оказался Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана. Силовики в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина, которая погибла в результате атаки ВСУ в Раменском (Подмосковье), при жизни работала охранником звезд шоу-бизнеса. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «46-летняя Зинаида У. была сотрудницей столичного ЧОП „Карат-Ц“, которое занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов», — говорится в сообщении. Там же отметили, что женщина переехала из Волгоградской области в Подмосковье несколько лет назад. Во время массовой атаки ВСУ беспилотниками женщина находилась в квартире, когда ей на голову упал обломок. Она погибла от травм, несовместимых с жизнью. Вместе с ней в квартире находилась ее подруга, которой удалось спастись только спустя 20 минут после удара. Атака беспилотников произошла 10 сентября. Повреждения получили два жилых дома. В результате взрыва в 15 квартирах выбило стекла, также сообщалось о троих пострадавших. Отмечается, в Москве задержали предполагаемого наводчика украинской армии. Им оказался Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана. Силовики в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов.