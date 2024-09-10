В Москве был задержан предполагаемый наводчик украинской армии, которая устроила массированный обстрел беспилотниками по столице и Подмосковью. Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана, но недавно приехал в Россию, сообщает telegram-канал Mash.
«Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве. Это приезжий из Узбекистана — за несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — передает telegram-канал.
Мухаммадамин был задержан силовиками после того, как в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов. На допросе он рассказал, что передавал собранные материалы Раджабу М., с которым познакомился в социальных сетях, через WhatsApp и Telegram, используя фейковый аккаунт.
Через несколько часов после задержания Москву и область атаковали беспилотники. По данным источников Mash, российские системы ПВО сбили 11 таких аппаратов в различных городских округах, включая Люберецкий. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об организации и содействии террористической деятельности.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. На момент публикации материала ответа не поступило.
В ночь на 10 сентября российские территории, в том числе Московская область, подверглись нападению украинских беспилотников. В городе Раменское от атаки пострадали два жилых дома, расположенных на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о трех пострадавших и одной погибшей 46-летней женщине. В результате ударов БПЛА также повреждены десятки квартир.
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