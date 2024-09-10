Mash: предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве

10 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Предполагаемый наводчик ВСУ, которого задержали силовики, приехал в РФ из Узбекистана, передает Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Произошла массовая атака ВСУ на Москву и Подмосковье 10 сентября 2024 В Москве был задержан предполагаемый наводчик украинской армии, которая устроила массированный обстрел беспилотниками по столице и Подмосковью. Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана, но недавно приехал в Россию, сообщает telegram-канал Mash. «Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве. Это приезжий из Узбекистана — за несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — передает telegram-канал. Новость по теме Повреждены несколько этажей и десятки квартир: последствия разрушительной атаки БПЛА в Раменском. Фоторепортаж Мухаммадамин был задержан силовиками после того, как в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов. На допросе он рассказал, что передавал собранные материалы Раджабу М., с которым познакомился в социальных сетях, через WhatsApp и Telegram, используя фейковый аккаунт. Через несколько часов после задержания Москву и область атаковали беспилотники. По данным источников Mash, российские системы ПВО сбили 11 таких аппаратов в различных городских округах, включая Люберецкий. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об организации и содействии террористической деятельности. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. На момент публикации материала ответа не поступило. В ночь на 10 сентября российские территории, в том числе Московская область, подверглись нападению украинских беспилотников. В городе Раменское от атаки пострадали два жилых дома, расположенных на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о трех пострадавших и одной погибшей 46-летней женщине. В результате ударов БПЛА также повреждены десятки квартир. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве был задержан предполагаемый наводчик украинской армии, которая устроила массированный обстрел беспилотниками по столице и Подмосковью. Мухаммадамин Г. родом из Узбекистана, но недавно приехал в Россию, сообщает telegram-канал Mash. «Предполагаемого наводчика ВСУ задержали в Москве. Это приезжий из Узбекистана — за несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — передает telegram-канал. Мухаммадамин был задержан силовиками после того, как в его телефоне обнаружили фото и видео военных комиссариатов, а также государственных объектов. На допросе он рассказал, что передавал собранные материалы Раджабу М., с которым познакомился в социальных сетях, через WhatsApp и Telegram, используя фейковый аккаунт. Через несколько часов после задержания Москву и область атаковали беспилотники. По данным источников Mash, российские системы ПВО сбили 11 таких аппаратов в различных городских округах, включая Люберецкий. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям об организации и содействии террористической деятельности. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по Москве. На момент публикации материала ответа не поступило. В ночь на 10 сентября российские территории, в том числе Московская область, подверглись нападению украинских беспилотников. В городе Раменское от атаки пострадали два жилых дома, расположенных на Спортивном проспекте и Высоковольтной улице. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о трех пострадавших и одной погибшей 46-летней женщине. В результате ударов БПЛА также повреждены десятки квартир.