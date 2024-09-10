Двойника звезды Голливуда Райана Гослинга внесли в украинский «Миротворец»

На скандально известном украинском ресурсе «Миротворец» появились данные о лице, внешне схожем с известным голливудским актером Райаном Гослингом. Под именем Родион Тимофеевич Гослов, он был включен в базу данных как враг Украины.
Информация о Родионе Гослове с позывным «Бегущий», который якобы погиб 31 августа, размещена на сайте с обвинениями в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», передает ТАСС. На фотографии представлен человек, одетый в форму с погонами младшего лейтенанта и лицом, напоминающим Райана Гослинга. Позывной «Бегущий» может быть отсылкой к роли Гослинга в фильме «Бегущий по лезвию 2049».
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и стал известен после ряда скандальных инцидентов, включая убийство украинского писателя Олеся Бузины, чьи данные были опубликованы на портале незадолго до трагедии. Ресурс продолжает публиковать персональные данные лиц, которые, по мнению его создателей, представляют угрозу Украине, включая зарубежных политиков и журналистов.
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