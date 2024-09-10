10 сентября 2024

Свердловские власти задумались об открытии садиков в вузах для повышения рождаемости

Замгубернатора Павел Креков предложил открывать садики в вузах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с организаторами и участниками фестиваля Ural Music Night. Екатеринбург, креков павел
Павел Креков недоволен низкой рождаемостью Фото:

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти задумались об открытии детских садов при вузах, это должно повысить рождаемость. Свое мнение он озвучил в эфире государственного ОТВ.

«Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях», — сказал Креков, отметив также важность различных программ соцподдержки студентов-родителей вроде льготной ипотеки.

По словам чиновника, для нормального развития общества и воспроизводства необходимо, чтобы в одной семье было не меньше трех детей. Одной из причин низкой рождаемости он назвал то, что женщины часто рожают первого ребенка в районе 30 лет.

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Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти задумались об открытии детских садов при вузах, это должно повысить рождаемость. Свое мнение он озвучил в эфире государственного ОТВ. «Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях», — сказал Креков, отметив также важность различных программ соцподдержки студентов-родителей вроде льготной ипотеки. По словам чиновника, для нормального развития общества и воспроизводства необходимо, чтобы в одной семье было не меньше трех детей. Одной из причин низкой рождаемости он назвал то, что женщины часто рожают первого ребенка в районе 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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