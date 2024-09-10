Свердловские власти задумались об открытии садиков в вузах для повышения рождаемости

Замгубернатора Павел Креков предложил открывать садики в вузах

11 сентября 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

Павел Креков недоволен низкой рождаемостью Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти задумались об открытии детских садов при вузах, это должно повысить рождаемость. Свое мнение он озвучил в эфире государственного ОТВ. «Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях», — сказал Креков, отметив также важность различных программ соцподдержки студентов-родителей вроде льготной ипотеки. По словам чиновника, для нормального развития общества и воспроизводства необходимо, чтобы в одной семье было не меньше трех детей. Одной из причин низкой рождаемости он назвал то, что женщины часто рожают первого ребенка в районе 30 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что власти задумались об открытии детских садов при вузах, это должно повысить рождаемость. Свое мнение он озвучил в эфире государственного ОТВ. «Когда первое рождение происходит до 25 лет, это, как правило, приводит к тому, что появляется потом второй, третий ребенок. Наша задача сделать так, чтобы девушкам было интересно рожать в таком возрасте. Речь идет даже о создании дошкольных образовательных учреждений в учебных заведениях», — сказал Креков, отметив также важность различных программ соцподдержки студентов-родителей вроде льготной ипотеки. По словам чиновника, для нормального развития общества и воспроизводства необходимо, чтобы в одной семье было не меньше трех детей. Одной из причин низкой рождаемости он назвал то, что женщины часто рожают первого ребенка в районе 30 лет.