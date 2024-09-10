10 сентября 2024

Байден высказался о возможности ВСУ атаковать Россию оружием дальнего действия

Байден сообщил о дискуссиях по поводу ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Байден признал, что работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России ведется
Байден признал, что работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России ведется Фото:
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием ведется. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

«Мы работаем над этим (снятием запрета на удары вглубь РФ — прим. URA.RU) прямо сейчас», — заявил Байден. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее сообщалось о готовности некоторых официальных лиц в США снять запрет для ВСУ на удары вглубь России.

CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Президент Украины Владимир Зеленский признавал невозможность ударить ракетами по Кремлю. По его словам, это не представляется возможным из-за малой дальности действия западного дальнобойного оружия.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием ведется. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами. «Мы работаем над этим (снятием запрета на удары вглубь РФ — прим. URA.RU) прямо сейчас», — заявил Байден. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее сообщалось о готовности некоторых официальных лиц в США снять запрет для ВСУ на удары вглубь России. CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Президент Украины Владимир Зеленский признавал невозможность ударить ракетами по Кремлю. По его словам, это не представляется возможным из-за малой дальности действия западного дальнобойного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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