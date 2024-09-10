Байден высказался о возможности ВСУ атаковать Россию оружием дальнего действия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признался, что работа по снятию запрета для ВСУ на удары вглубь России дальнобойным оружием ведется. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
«Мы работаем над этим (снятием запрета на удары вглубь РФ — прим. URA.RU) прямо сейчас», — заявил Байден. Его слова цитирует РИА Новости. Ранее сообщалось о готовности некоторых официальных лиц в США снять запрет для ВСУ на удары вглубь России.
CША могут пересмотреть свою позицию относительно запрета Украине на нанесение ударов вглубь российской территории в ближайшие недели. Об этом сообщила The Times со ссылкой на источники в британском правительстве. Президент Украины Владимир Зеленский признавал невозможность ударить ракетами по Кремлю. По его словам, это не представляется возможным из-за малой дальности действия западного дальнобойного оружия.
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