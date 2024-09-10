10 сентября 2024

Екатеринбуржец на иномарке врезался в стену многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Машина врезалась в стену дома Фото:

Вечером 10 сентября екатеринбуржец на Hyundai потерял управление, вылетел с дороги и врезался в стену многоэтажки на ул. Восточная, 232. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, у 35-летнего водителя Hyundai Solaris в пути произошла техническая неисправность автомашины. Отказала тормозная система. Он потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части», — говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят процессуальные действия, добавили в Госавтоинспекции.

У машины отказали тормоза
У машины отказали тормоза
Фото:
В ДТП никто не пострадал
В ДТП никто не пострадал
Фото:

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Вечером 10 сентября екатеринбуржец на Hyundai потерял управление, вылетел с дороги и врезался в стену многоэтажки на ул. Восточная, 232. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. «По предварительным данным, у 35-летнего водителя Hyundai Solaris в пути произошла техническая неисправность автомашины. Отказала тормозная система. Он потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части», — говорится в сообщении ведомства. В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят процессуальные действия, добавили в Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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