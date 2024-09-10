Машина врезалась в стену дома
Вечером 10 сентября екатеринбуржец на Hyundai потерял управление, вылетел с дороги и врезался в стену многоэтажки на ул. Восточная, 232. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
«По предварительным данным, у 35-летнего водителя Hyundai Solaris в пути произошла техническая неисправность автомашины. Отказала тормозная система. Он потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части», — говорится в сообщении ведомства.
В результате ДТП никто не пострадал. Полицейские проводят процессуальные действия, добавили в Госавтоинспекции.
У машины отказали тормоза
В ДТП никто не пострадал
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